Суд обрав запобіжний захід затриманим у Вінниці кримінальним «авторитетам»

Тримання під вартою без права внесення застави призначив Вінницький міський суд двом раніше судимим зловмисникам, які вчинили хуліганські дії в одному з розважальних закладів міста.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.3. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування правопорушники перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, 17 серпня у центрі Вінниці працівниками кримінальної поліції за силової підтримки бійців КОРДУ затримали двох зловмисників, які вчинили бійку в ресторані, погрожували присутнім та здійснили опір поліцейським.

Відділ комунікації поліції Вінницької області