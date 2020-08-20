Суд обрав запобіжний захід затриманим у Вінниці кримінальним «авторитетам»
Тримання під вартою без права внесення застави призначив Вінницький міський суд двом раніше судимим зловмисникам, які вчинили хуліганські дії в одному з розважальних закладів міста.
Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.3. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
На час досудового розслідування правопорушники перебуватимуть під вартою.
Нагадаємо, 17 серпня у центрі Вінниці працівниками кримінальної поліції за силової підтримки бійців КОРДУ затримали двох зловмисників, які вчинили бійку в ресторані, погрожували присутнім та здійснили опір поліцейським.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet