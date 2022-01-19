Суд оставил 16-летнего виновника смертельного харьковского ДТП под стражей еще на два месяца

Червонозаводский районный суд Харькова продлил меру пресечения для 16-летнего обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина Николая Харьковского. Подозреваемого оставили под арестом до 19 марта без права внесения залога.

Об этом сообщил корреспондент Newsroom из зала суда.

Прокуратура настаивала на том, чтобы Николая Харьковского оставили в СИЗО. Адвокат обвиняемого Инна Данилова просила суд не удовлетворять это ходатайство и назначить своему подзащитному домашний арест.

Напомним, сегодня в суд пришла и мать подростка Марина Дегтярь. В общении с журналистами женщина оказалась немногословной, сказала лишь, что родители несут ответственность за действия детей, но на вопрос, чувствует ли свою вину в том, что сын сел за руль без разрешения, не ответила.

Адвокат Инна Данилова заявила о том, что в ее адрес поступают угрозы физической расправы, потому просит проводить слушание в закрытом режиме. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.