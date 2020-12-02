Суд оставили под арестом запорожского экс-«смотрящего» Анисимова

Запорожский апелляционный суд в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу адвоката «экс-смотрящего» Евгения Анисимова, адвоката Ростислава Надолинского. Обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 10 января 2021 года включительно, без права внесения залога.

В апелляционной жалобе защитник обвиняемого просил отменить решение суда о продлении срока содержания Анисимова под стражей. А также принять новое решение по изменению меры пресечения подозреваемого на круглосуточный домашний арест.

Однако по результатам рассмотрения, суд решил оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, а постановление Заводского районного суда от 12 ноября 2020 года без изменений.

Стоит напомнить, что Евгения Анисимовав задержали 16 февраля этого года в одном из торговых комплексов Киева. Ведь бывший запорожский бизнесмен был в международном розыске по подозрению в вымогательстве в особо крупных размерах еще с 2014 года.

Отметим, что экс-смотрящий Запорожья был известен во время правления Виктора Януковича. Анисимова обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса, среди которых вымогательство, создание преступной организации, присвоение имущества, отмывание денег и незаконное обращение с оружием. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. // zp.vgorode.ua