Суд отказался избавлять убийцу младенца от тюремного наказания из-за рождения еще одного ребенка

Суд отказался освобождать от наказания жительницу Николаева, которую приговорили к лишению свободы за убийство своего новорожденного ребенка. Освободиться от тюрьмы она хотела из-за рождения еще одного ребенка.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения суда.

Как известно, в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и в 2018 году убила своего новорожденного ребенка, которого нашли в контейнере для бытового мусора. Судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца — его закололи ножницами. Подозреваемую Анастасию Скориченко суд тогда отправил под домашний арест. Также у нее на тот момент было еще двое детей.

В суде установлено, что в 2017 года обвиняемая забеременела нежеланным ребенком, а в связи с тем, что беременность скрывала от родственников, на медицинский учет она не становилась, и продолжила вести обычный образ жизни, который включал употребление алкоголя и курение. В начале 2021 года Заводский районный суд Николаева приговорил Скориченко к двум годам лишения свободы. Апелляционный суд в августе 2021 года оставил приговор в силе.

При этом женщина снова забеременела и весной, пока приговор не вступил в силу, родила дочку.

В конце сентября приговор отправили в полицию для выполнения наказания, но адвокат женщины снова обратился в суд – в этот раз с ходатайством об освобождении от наказная согласно статье 83 Уголовного кодекса («Освобождение от отбывания наказания беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет»).

Судья Заводского райсуда Николаева Жанна Павлова отметила, что требования статьи 83 УК касаются только тех женщин, которые забеременели или родили уже во время отбывания тюремного срока. В этом случае норма не может применяться к Скориченко, которая родила ребенка на свободе.

В удовлетворении ходатайства суд отказал, но его еще можно обжаловать в апелляционном суде.