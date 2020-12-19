Суд отпустил под домашний арест мужчину, задержанного в Запорожье за убийство 8-летней девочки

Вчера в Запорожье судья Шевченковского районного суда принял решение отпустить Дмитрия Свалова, которого в 2015 году обвинили в убийстве 8-летней Насти Бобковой.

Напомним, в начале июня 2015 года в Запорожье пропала без вести 8-летняя девочка Настя Бобкова. На острове Хортице через два дня после исчезновения нашли тело Анастасии Бобковой.

По “горячим следам” группа активистов обнаружила машину, похожую на авто подозреваемого и задержала мужчину, который спал в машине. Задержанный (Дмитрий Свалов) был сильно избит, он находился под давлением и дал показания, от которых впоследствии отказался.

34-летнему запорожцу, которого подозревали в ее убийстве, вручили подозрение в совершении умышленного убийства ребенка (п. 2 ч. 2. ст 115 УК Украины). Орджоникидзевский райсуд Запорожья постановил отправить его в СИЗО. Ему грозило пожизненное заключение.

Дмитрий Свалов находился в СИЗО 5 лет.

Вчера, 17 декабря, в Шевченковском районном суде Дмитрия Свалова освободили прямо в зале суда. Он отправлен под круглосуточный домашний арест. // inform.zp.ua