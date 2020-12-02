Суд отпустил под домашний арест очередного обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко

Соответствующее решение принял Городищенский районный суд Черкасской области.

Городищенский районный суд Черкасской области отпустил под домашний арест Владимира Воронкова, обвиняемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко.

«Воронкова — обвиняемого в убийстве Василия Сергиенко — Городищенский суд выпустил под домашний арест», — говорится в сообщении.