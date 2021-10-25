Суд перевів із СІЗО до психлікарні дівчину, яка влаштувала стрілянину з арбалета в школі

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Згідно з висновком експерта, 19-річна Таїсія Петрова страждає на хронічне психічне захворювання та потребує примусового лікування — суд перевів із СІЗО до психіатричної лікарні дівчину, яка стріляла з арбалета у викладачів 11-ї школи.

18 жовтня до матеріалів справи долучили висновок психіатричної експертизи.

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Згідно з ним, у Таїсії діагностували шизофренію – хронічне психічне захворювання, яке «позбавляло її здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними». // Вартові еспресо

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