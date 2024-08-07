Суд підтвердив довічне ув’язнення експрокурору, який «зливав» ворогу позиції Сил оборони на Миколаївщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки апеляційний суд підтвердив довічний термін ув’язнення для колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який працював на рф. Також у засудженого буде конфісковано все належне йому майно.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ експосадовця визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирок суду набув законної сили.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення росії чоловік за власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом.

Перебуваючи тоді на посаді очільника Миколаївської окружної прокуратури, він збирав для окупантів розвіддані про оперативну обстановку в регіоні.

Насамперед мова йшла про наслідки російських ракетно-дронових ударів по обласному центру.

Отримані відомості рашисти використовували для підготовки нових та завдання повторних повітряних атак на портове місто.

Також посадовець «зливав» агресору паролі на блокпостах та інформацію про військовополонених збройних сил рф.

Для конспірації злочинної діяльності він діяв через «посередника».

Співробітники СБУ затримали посадовця під час проведення спецоперації в обласному центрі на початку квітня 2022 року.

При обшуках у зловмисника вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Служба безпеки України