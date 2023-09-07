Суд підтвердив покарання двом пенсіонерам, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей, – 15 та 12 років ув’язнення

За принципової позиції ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури Верховний Суд підтвердив що призначене двом жителям Чернівців, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей, покарання є справедливим.

Їх засуджено до 15 та 12 років позбавлення волі.

У суді доведено, що 78-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографічну продукцію, у тому числі за їх участі. Також він створив у своєму помешканні місце розпусти та пропонував за гроші своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат.

Чоловіка визнано винним у 57 епізодах кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 155, ч. 3 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156-1, ч. 3 ст. 301-1, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України.

Підтверджено вину і 69-річного ексзавідувача відділення одного з чернівецьких коледжів, який був постійним відвідувачем місця розпусти. Йому інкриміновано 29 епізодів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 155 КК України.

Наразі засуджені відбувають покарання. Свою вину визнали частково.

Офіс Генпокурора