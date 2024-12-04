Суд підтвердив вирок ґвалтівнику 6-річної дівчинки – 10 років позбавлення волі 

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За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури судом першої та апеляційної інстанції жителя одного з сіл Тернопільського району визнано винуватим у зґвалтуванні особи, що не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст.152 КК України).

Прокурор довів у суді, що 27- річний юнак, скориставшись довірою 6-річної дитини та її безпорадним станом через неможливість усвідомити характер вчинених щодо неї протиправних дій, зґвалтував свою родичку, яка спала з ним в одному ліжку.

На той час дитина гостювала у бабусі, а обвинувачений, який є двоюрідним братом потерпілій, проживав там постійно. Дівчинка розповіла дорослим про вчинене над нею насилля, й мама дівчинки написала заяву до поліції. І хоча обвинувачений не визнавав  у суді своєї провини, його винуватість була доведена рядом доказів.

Тернопільський апеляційний суд погодився з принциповою позицією прокурора, залишивши апеляційну скаргу захисника обвинуваченого без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Вирок вступив у законну силу.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Відомості щодо ґвалтівника дитини будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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