Суд після 5 років СІЗО звільнив учасника АТО, який убив тітку за проросійські погляди

Подільський районний суд міста Києва визнав громадянина винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинили смерть потерпілої.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 вересня.

У липні 2017-го ювелір заводу «Діамант 13» і колишній учасник АТО гостював у квартирі своєї старенької тітки, де між ними стався конфлікт на політичній основі, нібито через її проросійські погляди. Племінник схопив із полиці макет гранати і вдарив жінку по голові 2-3 рази, після чого вона присіла, а він розвернувся та пішов. Через три дні у коридорі квартири за невстановлених обставин виникла пожежа. Рятувальники вибили двері і знайшли в одній із кімнат труп господині з проламаною головою.

Від чого загорілася квартира точно не відомо. За висновком експерта, причиною було займання горючих матеріалів (рідини) від дії стороннього джерела відкритого полум’я. Осередок пожежі знаходився в коридорі квартири. Досліджувалася можливість загоряння електропроводки. Але на фрагментах електричних провідників оплавлень, які відповідають таким, що виникли внаслідок пожежі не виявлено.

Чоловік майже 5 років провів у СІЗО зі звинуваченням в умисному вбивстві. Також при обшуку в нього знайшли 2 коробки патронів у кількості 100 штук і додатково звинуватили у незаконному зберіганні боєприпасів. Підпал квартири не інкримінували.

Справа надійшла до суду в січня 2018-го. Але у 2021 році повністю змінився склад колегії суддів, що послужило підставою почати розгляд спочатку.

Після введення воєнного стану син обвинуваченого у 2022 році пішов служити в лавах ЗСУ та героїчно загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Був нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Маючи значний військовий досвід та відчуваючи обов’язок стати на захист держави, обвинувачений повідомив суду, що після звільнення з місць позбавлення волі має намір проходити військову службу.

Адвокат долучив копію звернення командира військової частини, а саме в 36 ОбрМП, в якій обвинуваченого очікують після звільнення з місць позбавлення волі для проходження служби. Також у зверненні зазначено, що обвинувачений за період служби в 2015 році зарекомендував себе як відповідальний та кваліфікований військовий.

Відтак дії перекваліфікували з умисного вбивства (ч.1 ст.115 ККУ) на умисне тяжке тілесне ушкодження, що заподіяло смерть потерпілої.

Після перекваліфікації чоловік визнав вину і пояснив, що гостро сприйняв слова тітки, адже у 2015-му служив у зоні АТО, а тітка фактично знецінила його внесок та внесок інших військових у збереження територіальної цілісності України. Під час сварки попросив жінку зупинитись, але та продовжувала. Щоб вона замовкла, схопив макет гранати і вдарив її по голові. Уже пізніше дізнався, що тітка померла. У вчиненому щиро розкаявся і зробив для себе належні висновки.

Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, критичне ставлення до скоєного .

Суд також бере до уваги належну поведінку обвинуваченого під час досудового розслідування та судового розгляду, важкі життєві обставини, що склалися внаслідок смерті сина на війні, бажання чоловіка вступити у лави ЗСУ. Тому суд вирішив за можливе призначити покарання більш м’яке, аніж передбачено законом.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 ККУ), карається ув’язненням на 7-10 років. Але чоловіка засудили до 5-ти.

Оскільки він уже провів у СІЗО 5 років, то строк вважається відбутим. Після оголошення вироку обвинуваченого звільнили в залі суду.