Суд помʼякшив вирок чоловікам, які з сокирами напали на працівника ТЦК на Буковині

Чернівецький апеляційний суд змінив вирок у справі про хуліганський напад на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 7 лютого.

Інцидент трапився 7 березня 2024 року на пропускному пункті «Голеча» в селі Плоска, Вижницького району Чернівецької області.

Поблизу брати заготовляли дрова і мали при собі сокири. Один із них дорогою додому підʼїхав на коні по пункт пропуску і його почали опитувати працівники ТЦК. Чоловік відповідав неценузурною лайкою і образами. Рідний брат їхав на авто слідом, побачив це та своєю машиною наїхав на представника ТЦК. Після цього обидва чоловіки схопили сокири і завдали декілька ударів обухом, тобто зворотною, не гострою стороною сокири, по працівнику ТЦК та його службовому автомобілю. Зокрема, розбили в машині три вікна і пошкодили кузов.

У матеріалах справи є відео, як чоловік кричав до службовців ТЦК та СП, чому вони не шукають його безвісти зниклого на війні сина, а стоять тут.

Як пояснив обвинувачений у суді, його син військовослужбовець і зник на фронті і він звертався до ТЦК з цього приводу.

Другий обвинувачений розповів у суді, що він також військовослужбовець, раніше служив у добровольчому батальйоні, але його звільнення офіційно не було оформлено. Того дня його зупинили працівники ТЦК для перевірки документів. Документів він при собі не мав, тому виник конфлікт із працівником ТЦК, який не представився і був у формі без шевронів.

Чоловіка визнавали свої дії неправильними і просили вибачення у військових, потерпілого та представників ТЦК та СП.

Суд першої інстанції визнав їх винними у хуліганстві і призначив тюремне покарання тривалістю 3 роки 3 місяці і 3 роки 6 місяців.

Вирок оскаржили. Захист просив взяти до уваги, що підсудні визнали вину і розкаюються та скоїли злочин внаслідок збігу тяжких особистих сімейних обставин. Обидва брати заробляють на життя важкою сільськогосподарською працею в непростих умовах гірської місцевості. Їхня родина віддала належний борг захисту Батьківщини в умовах воєнного часу. Представник потерпілого претензій до обвинувачених не мав і у призначенні їм покарання покладався на розсуд суду.

Чоловікам інкримінували вчиненння хуліганства із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, а саме автомобіля «ВАЗ Нива» і двох господарських сокир.

Апеляційний суд помʼякшив кваліфікацію. Немає доказів, що обвинувачені мали попередній умисел на вчинення хуліганських дій чи готувались до них. Конфлікт виник на місці, що виключає підготовку для цього автомобіля та сокир. Натомість відомо, що сокири чоловіки мали при собі, тому що виконували господарські роботи.

За новим рішенням, чоловіків засудили до 1 року позбавлення волі.