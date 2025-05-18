Суд поновив на посаді начальника Держпродспоживслужби в Кіровоградщини, якого звільнили після викриття корупції голови ОДА

Кіровоградський окружний адміністративний суд поновив Ігоря Бойчука на посаді начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 12 травня.

У 2020 році Бойчук заявив у НАБУ, що голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь за пособництва керівника патронатної служби апарату ОДА Сергія Шевченка вимагає у нього хабар. Інакше Балонь, начебто, обіцяв ініціювати питання про невідповідність Бойчука займаній посаді. Очільника ОДА і його спільника викрили після передачі їм 350 тисяч гривень.

Влітку 2023-го Шевченко пішов на угоду і отримав 5 років позбавлення волі зі звільненням з іспитовим строком 3 роки.

Засуджений за корупцію Шевченко є сином начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

Розгляд справи щодо Балоня Вищий антикорупційний суд у березні 2024-го зупинив до його звільнення з військової служби.

Паралельно 30 січня 2024-го уряд призначив головою Держпродспоживслужби України Сергія Ткачука, який до того понад рік був на посаді заступника. Бойчук стверджує, що на першій же співбесіді повідомив новому керівнику про свій статус викривача у корупційній кримінальній справі. Ткачук це заперечував, але підтвердив, що читав про це щось в інтернеті.

Протягом 2024 року начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надсилав керівництву моніторингові звіти і не отримував застережень та зауважень. Служба щомісяця преміювала його в максимальному розмірі за успішність у праці.

Але наприкінці року Бойчука звільнили за результатами негативної оцінки службової діяльності. Перед цим голова Служби запропонував йому подати заяву про переведення на посаду заступника начальника Управління, котра не була вакантною.

Бойчук оскаржив звільнення і повʼязував його зі статусом викривача корупції. Зокрема, вказував на те, що його заступник за виконання таких же завдань отримав відмінну оцінку.

Адміністративний суд вирішив, що голова Служби ніяк не обґрунтував негативної оцінки службової діяльності позивача, а мав би навести приклади, які є доказами невиконання завдання на належному рівні, характеризують особу, її ставлення до роботи та інше. Раніше протягом року Служба не відреагувала на моніторингові звіти, що утвердило посадовця у висновку, що він працює правильно. Більше того, Бойчука щомісяця преміювали в максимальному розмірі, тобто визнавали його ефективним керівником.

Суд також вважає, що Служба не спростувала ознак упередженого ставлення до позивача як до викривача корупції.

Очільник Держпродспоживслужби Ткачук визнав, що зробив Бойчуку пропозицію піти працювати на нижчу посаду, але вже начебто після співбесіди і негативної оцінки його діяльності, бо хотів зберегти досвідченого фахівця.

Суд із цього приводу зауважив, що не було сенсу робити таку пропозицію особі, яка, за законом, після негативної оцінки підлягає звільненню. Якби Бойчук прийняв пропозицію, то голова Служби, щоб перевести його на іншу посаду, мав би змінити оцінку. Але якщо така пропозиція прозвучала під час співбесіди, то Ткачуку не прийшлось би необґрунтовано виносити негативну оцінку.

Тому пропозиція подати заяву про перехід на нижчу посаду також може бути проявом упередженого відношення до викривача корупції, котрий обіймає керівну посаду.