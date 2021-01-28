Суд продовжив на 60 діб запобіжний захід підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої

Попри всі зволікання адвокатів свого підзахисного, Шевченківський столичний суд задовольнив клопотання Слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом обласної прокуратури й прийняв рішення щодо продовження арешту зловмиснику. Відтепер 56-річний уродженець Дагестану буде перебувати під вартою у слідчому ізоляторі ще 60 діб.

Нагадаємо, що чоловік підозрюється у скоєнні кількох злочинів у складі злочинної організації.

Зокрема, умисне вбивство відомої волонтерки, яке сталося в жовтні 2017 року біля селища Глеваха. Тоді невідомі розстріляли впритул автівку, в салоні якої були Аміна Окуєва та її чоловік. Від отриманих поранень жінка померла одразу.

Також зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, шахрайства, умисному знищенні майна та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Максимальне покарання, яке загрожує затриманому, — довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області