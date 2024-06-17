Суд розгляне обґрунтованість активів, набутих посадовцем міграційної служби в Одеській області

За матеріалами ДБР та НАЗК Вищий антикорупційний суд України розгляне обґрунтованість активів, набутих керівником управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.

Зокрема, Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВАКС з позовом про визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими.

Серед іншого правоохоронці встановили, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, ціною 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

Нагадаємо, 6 червня 2024 року на Одещині ДБР викрило посадовців міграційної служби, які «заробляли» на іноземцях. У них знайшли майна на майже 150 млн грн.

За 20 тис. доларів США посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні.

Начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

ДБР