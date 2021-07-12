Суд ще на 2 місяці залишив під вартою координатора «Кивиних патріотів» Ширяєва

Суд Харкова продовжив тримання під вартою координатора ГО «Патріоти — За Життя» Олега Ширяєва на два місяці — до 9 вересня. Раніше його затримали 6 липня.

Олег Ширяєв не погоджується з рішенням. «Я вважаю це рішення політичним. Мої адвокати в засіданні висловили позицію щодо того, що нам не повідомляли про виклики», — сказав він.

Про це передає кореспондентка hromadske із зали суду. Йдеться про справу 2018 року щодо спроби рейдерського захоплення елеватора на Харківщині.

Координатор ГО «Патріоти — За Життя» Олег Ширяєв про продовження арешту у справі щодо спроби рейдерства і про нещодавну стрілянину в ексазовця Артема Мошенського pic.twitter.com/nnsQ7brw7H

Прокурори просили продовжити тримання під вартою Ширяєву, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на свідків, інших фігурантів, а також знищення або спотворення речових доказів. Адвокати ж просили відмовити у задоволенні клопотання, наголошуючи на тому, що основне провадження щодо елеватора вже розглядає суд і обвинувачені перебувають на волі.

«Інкриміновані Ширяєву злочини стосуються подій трьох і шести років давнини. Тож усі дії наразі здійснюються поза межами процесуальних строків. Зокрема і затримання Ширяєва», — сказав адвокат підозрюваного Дмитро Попенко.

Також адвокати наголосили на тому, що Ширяєв у 2018 році сплатив мільйонну застава, тому щодо нього не можуть застосовувати два запобіжні заходи одночасно. Крім того, вони зазначили, що 21-29 червня Ширяєв перебував вдома у Харкові — про це свідчать відео із під’їзду і домофону, які показали в суді. За словами захисників, про перебування Ширяєва слідчі знали, але не вжили дій для зв’язку з ним й оголосили його в розшук.

Ширяєва затримали 6 липня через нібито те, що він не з’являвся до слідчого задля ознайомлення з матеріалами справи.