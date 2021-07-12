Суд ще на 2 місяці залишив під вартою координатора «Кивиних патріотів» Ширяєва
Суд Харкова продовжив тримання під вартою координатора ГО «Патріоти — За Життя» Олега Ширяєва на два місяці — до 9 вересня. Раніше його затримали 6 липня.
Про це передає кореспондентка hromadske із зали суду. Йдеться про справу 2018 року щодо спроби рейдерського захоплення елеватора на Харківщині.
Олег Ширяєв не погоджується з рішенням. «Я вважаю це рішення політичним. Мої адвокати в засіданні висловили позицію щодо того, що нам не повідомляли про виклики», — сказав він.
Координатор ГО «Патріоти — За Життя» Олег Ширяєв про продовження арешту у справі щодо спроби рейдерства і про нещодавну стрілянину в ексазовця Артема Мошенського pic.twitter.com/nnsQ7brw7H
— hromadske (@HromadskeUA) July 12, 2021
Прокурори просили продовжити тримання під вартою Ширяєву, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на свідків, інших фігурантів, а також знищення або спотворення речових доказів. Адвокати ж просили відмовити у задоволенні клопотання, наголошуючи на тому, що основне провадження щодо елеватора вже розглядає суд і обвинувачені перебувають на волі.
«Інкриміновані Ширяєву злочини стосуються подій трьох і шести років давнини. Тож усі дії наразі здійснюються поза межами процесуальних строків. Зокрема і затримання Ширяєва», — сказав адвокат підозрюваного Дмитро Попенко.
Також адвокати наголосили на тому, що Ширяєв у 2018 році сплатив мільйонну застава, тому щодо нього не можуть застосовувати два запобіжні заходи одночасно. Крім того, вони зазначили, що 21-29 червня Ширяєв перебував вдома у Харкові — про це свідчать відео із під’їзду і домофону, які показали в суді. За словами захисників, про перебування Ширяєва слідчі знали, але не вжили дій для зв’язку з ним й оголосили його в розшук.
Ширяєва затримали 6 липня через нібито те, що він не з’являвся до слідчого задля ознайомлення з матеріалами справи.
Строки досудового розслідування у справі наразі призупинили задля ознайомлення підозрюваного з матеріалами справи.
Сам Ширяєв просив суд звільнити його з-під варти: він казав про необґрунтованість ризиків та те, що він є єдиним годувальником у родині.
Координатор ГО «Патріоти — За життя» просить суд звільнити його з-під варти та наголошує, що не переховувався від слідства pic.twitter.com/f6YLUheHYV
— hromadske (@HromadskeUA) July 12, 2021
Під судом зібралися представники харківського осередку «Національного корпусу». Вони заявляли, що за їхньою інформацією Ширяєв може бути причетним до замаху на життя члена Азовського руху Артема Мошенського, який зараз перебуває у критичному стані.
«Наш товариш поранений. Ми прийшли проконтролювати ухвалення судом справедливого рішення», — зазначили у русі.
Сам Ширяєв відкинув звинувачення у ймовірній причетності до замаху на життя Мошенського.
Поранення Мошенського
У Харкові 30 червня стріляли у представника Азовського руху, колишнього члена «Східного корпусу» Артема Мошенського. Того ж дня координатор штабу «Національного корпусу» Максим Жорін зазначив, що до нападу може бути причетний Олег Ширяєв. Водночас сам Ширяєв написав пост, у якому звинуватив ексазовців у тому, що вони нібито прибрали своїх серед тих, хто багато знає. Таку ж позицію висловив і депутат від ОПЗЖ, керівник ГО «Патріоти — За життя» Ілля Кива.
У Мошенського лікарі діагностували важке поранення шиї, для подальшого лікування його відправили в Ізраїль. Поліція розшукує причетних до злочину. За словами захисту, у справі замаху на Мошенського Олега Ширяєва допитали як свідка.
Олег Ширяєв — колишній «азовець» і представник «Східного корпусу». Після виходу Ширяєва з «Національного корпусу» між ним та націоналістами стався конфлікт навколо фермерського господарства. Як розповідали фермери і йдеться в матеріалах справи, 8 вересня 2018 року група зі 150 людей у балаклавах заїхала на територію елеватора, який належить ФГ «Строгого О. Ф.» на Харківщині.
А 11 вересня на елеваторі сталася бійка із застосуванням травматичної зброї, у якій взяли участь кілька десятків людей. Постраждали семеро, серед яких працівник районної поліції. Тоді затримали 55 людей, 22 із них повідомили про підозру.
Сам Олег Ширяєв не визнає інкриміновані йому злочини та звинувачує «Національний корпус» у провокаціях. За його словами, тоді між двома бенефіціарами одного підприємства стався господарський конфлікт, під час якого одні залучили на свою сторону «Національний корпус», а інші — охоронне агентство. І нібито через це між ними виникла стрілянина.
А ще через день, запевнив чоловік, там уже з’явився «Національний корпус», який за гроші залучив один зі співвласників фермерського господарства.
У справі щодо Ширяєва є ще один епізод, який стосується хуліганських дій 2015 року біля будинку працівника поліції. За даними слідства, Ширяєв як представник громадянського корпусу «Азов» організував мітинг «Хода гніву» в Краснокутську, що на Харківщині.
Приводом стало розслідування вбивства 15-річної дівчинки. Слідство стверджує, що після мітингу Ширяєв повів за собою приблизно 50 людей до будинку заступника начальника Краснокутського відділу поліції Андрія Голубова і давав вказівки кидати в будівлю легкозаймисті рідини та цеглу. Сам Ширяєв у коментарі журналістам розповідав, що не має стосунку до злочину.