Суд стягнув для трансгендерної жінки ₴400 тисяч компенсації за незаконне кримінальне переслідування

Малиновський районний суд міста Одеси частково задовольнив позов Марії Вініченко до держави Україна про відшкодування шкоди, завданої діями правоохоронців.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 6 березня.

Трансжінка подала позов на 1 мільйон гривень, кажучи, що адже пʼять років тому слідчі передали справу до суду без доказової бази — і увесь час вона була вимушена доводити невинуватість та захищати свої права від незаконного обвинувачення. Десятки судових засідань супроводжувались емоційними переживаннями, призводили до безсонних ночей і нервового виснаження. Позивачка зазнавала моральних страждань і приниження внаслідок протиправних дій правоохоронних органів. Загалом вона перебувала під слідством 50 місяців.

Суд визначив суму компенсації, посилаючись на обставини справи і розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент відшкодування. Позивачка має право оскаржувати це рішення, щоб добитися більшої суми компенсації.

Нагадаємо, що у 2019 році Вініченко звинуватили в розповсюдженні зображень порнографічного характеру, а саме поширення через сайт знайомств фото з оголеним чоловічим статевим органом.

Спочатку прокурори переконали жінку укласти угоду і визнати, що вона сама виготовила і розповсюдила фото. Як потім стверджувала, Вініченко, прокурори обманули її, кажучи, що притягнуть тільки до адміністративної відповідальності — оштрафують за знайомство в інтернеті. У суді Вініченко та її адвокат відмовилися від угоди. Підозрювана у звʼязку з цим заявляла відвід прокурорам, кажучи, що вони морально тиснули на неї, тому що вона раніше була особою чоловічої статі.

Після невдачі з угодою прокурор виключив виготовлення порнофграфічних фото й інкримінував Вініченко тільки їх поширення і скерував справу до суду. В обвинувальному акті йшлося про те, що жінка отримала з невстановлених джерел два фото оголеного чоловічого статевого органу і завантажила їх на сайт знайомств.

У грудні 2019-го суд повернув прокурору обвинувальний акт, оскільки в ньому не було «детальної інформації про характер обвинувачення», а саме не зазначено, з яким умислом діяла обвинувачена. Апеляція скасувала це рішення і місцевому суду довелося розглядати справу.

У травні 2023-го прокурор відмовився від обвинувачення. Досліджені в судовому засіданні докази, на його думку, не доводять предʼявлене обвинувачення, а інших обʼєктивних даних, які б могли довести незаконність дій Вініченко, зібрати неможливо.

Громадська організація «Прожектор» супроводжувала цю справу. Саме в рамках проєкту «Human Rights Clinic», що реалізовувався, ГО «Прожектор», Вініченко вдалося залучити собі захисника. Інші адвокати відмовляли їй у захисті, остерігаючись зіпсувати собі репутацію через справу людини, яка змінила гендер.

Як повідомляє «Прожектор», Марія Вініченко є трансгендерною жінкою, яка наприкінці 2010-х вела активну діяльність в громадському секторі. Вона – одна з перших, хто здійснила не лише медичний трансґендерних перехід, але й юридичний. Тому припускають, що це могла бути причина фабрикування кримінальної справи.