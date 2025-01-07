Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих

Вирок Трампу буде оголошено за десять днів до його офіційного вступу на посаду президента

Обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитись відтермінування оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих в обмін на мовчання перед виборами 2016 року. Про це повідомляє The Hill.

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання адвокатів Трампа, яким вони намагалися скасувати заплановане оголошення вироку 10 січня – за десять днів до офіційного вступу Трампа на посаду президента – у справі про підкуп Стормі Деніелз в обмін на мовчання про її зв’язки з Трампом давніше у минулому під час передвиборчої кампанії 2016 року, що розцінили як приховані витрати на кампанію.

«Суд розглянув аргументи відповідача на підтримку клопотання і вважає, що вони переважно повторюють аргументи, які багаторазово використовувалися раніше», – зазначив Мерчан у рішенні.