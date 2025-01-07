Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих

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Вирок Трампу буде оголошено за десять днів до його офіційного вступу на посаду президента

Обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитись відтермінування оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих в обмін на мовчання перед виборами 2016 року. Про це повідомляє The Hill.

«Суд розглянув аргументи відповідача на підтримку клопотання і вважає, що вони переважно повторюють аргументи, які багаторазово використовувалися раніше», – зазначив Мерчан у рішенні.

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