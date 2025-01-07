Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих
Published
Вирок Трампу буде оголошено за десять днів до його офіційного вступу на посаду президента
Обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитись відтермінування оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих в обмін на мовчання перед виборами 2016 року. Про це повідомляє The Hill.
Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання адвокатів Трампа, яким вони намагалися скасувати заплановане оголошення вироку 10 січня – за десять днів до офіційного вступу Трампа на посаду президента – у справі про підкуп Стормі Деніелз в обмін на мовчання про її зв’язки з Трампом давніше у минулому під час передвиборчої кампанії 2016 року, що розцінили як приховані витрати на кампанію.
«Суд розглянув аргументи відповідача на підтримку клопотання і вважає, що вони переважно повторюють аргументи, які багаторазово використовувалися раніше», – зазначив Мерчан у рішенні.
Перед тим суддя погодився перенести оголошення вироку на період після президентських виборів, але далі відкинув спроби Трампа зупинити розгляд справи з посиланням на президентський імунітет. Хоча наперед відомо, що Мерчан не призначить Трампу серйозного покарання, після обвинувального вироку він стане першою особою з судимістю, що заступає на посаду президента. // Главком