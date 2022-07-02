Суд виніс вирок трьом паліям, які згодились підпалити будівлю райдержадміністрації в Києві за 1000 доларів

Дніпровський районний суд міста Києва визнав трьох чоловіків винними у замаху на пошкодження майна шляхом підпалу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 червня.

На початку лютого 2022-го раніше судимий мешканець міста Василькова Київської області знайшов в інтернеті оголошення про разовий підробіток. Зв’язавшись з автором оголошення через «Телеграм», він отримав від невідомої особи пропозицію за 1000 доларів облити фарбою вхідні двері Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації по бульвару Праці, 1/1, розбити та закинути через вікно в приміщення запалювальну суміш. Замовник очікував на фотодокази виконаної роботи. Чоловік погодився і залучив ще трьох своїх знайомих.

6 лютого року приблизно о 3 годині ночі четверо чоловіків прибули до будинку, облили двері фарбою та зробили фото. У цей час один із них розбив вікно кабінету № 103 Дніпровської РДА та кинув пластикову пляшку з горючою речовиною. Але отвір у вікні був не великим і підпалена пляшка не потрапила всередину, тому загоряння не сталося. Чоловіка втекли з місця події і за свою “роботу” отримали від незнайомця 27000 гривень на банківську карту.

У судовому засіданні троє зловмисників вину повністю визнали, дали докладні пояснення і щиро покаялися. Отож суд не досліджував інших доказів.

Усім трьом суд призначив по 3 роки позбавлення волі. При цьому двоє одразу були звільнені від відбуття покарання з іспитовим строком.

Тільки один із обвинувачених, який спілкувався з замовником, сидітиме за ґратами. Цей чоловік скоїв новий злочин у період випробувального строк за іншим вироком. У 2020-му він умовно засуджувався за крадіжку з проникненням. Тепер чоловік має відбути 3 роки і 1 місяць тюремного покарання.

Матеріали щодо четвертого співучасника виділено в окреме провадження і його доля наразі невідома.