Суд виправдав адвоката від хабара, визнавши, що слідчий поліції діяв як провокатор

Ківерцівський районний суд Волинської області виправдав адвоката, якого звинувачували у пропозиції і передачі хабара слідчому поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 6 грудня.

За матеріалами справи, у 2015 році адвокат, представляючи інтереси чотирьох свідків у справі щодо незаконного видобутку бурштинку, запропонував хабар правоохоронцю.

Старший слідчий поліції подав рапорт, що адвокат запропонував йому обміняти речовий доказ — 3 кілограми каміння бурштину великої фракції на ту ж масу більш дешевого бурштину сирцю менших розмірів, «кришувати» незаконний видобуток бурштину, повернути за винагороду вилучений автомобіль марки.

Адвокат їздив зі слідчим показати місце, де можна копати бурштин і там передав йому 200 доларів. Після цього слідчий замінив протоколи допитів свідків і віддав машину.

Щодо обміну бурштину, то адвокат нібито обіцяв по 3900 доларів за кілограм.

Однак при зустрічі з’ясувалося, що вилучений бурштин гіршої якості, ніж той, що приніс на обмін адвокат. У кабінет слідчого запросили знаймого адвоката, який мав оцінити бурштин. Коли обмін не вдався, то в приміщення увірвалися працівники СБУ і провели обшуки і затримання. В оцінювача бурштину в кишені куртці знайшли 12 тисяч доларів, які нібито планували передати слідчому поліції.

Але суд адвоката виправдав, визнавши провокацію.

З’ясувалося, що адвокат неодноразово звертався до слідчого з проханням повернути автомобіль, але постійно отримував усні відмови з різних причин.

Слідчий не звертався до суду з клопотанням про арешт вилученої машини, яка була визнана речовим доказом. І на виконання норми закону не повернув авто власнику чи користувачу на їх вимогу.

Такі дії слідчого, на думку суду, свідчать про його активну поведінку, що розцінюється як провокація. Суд вважає, що слідчий створив ситуацію, в який адвокат не мав можливості законно повернути автівку своєму клієнту. Враховується, що слідчий не відмовився категорично від пропозиції хабара, не попередив співрозмовника, що він чинить злочин. Навпаки, після такої пропозиції та передачі коштів слідчий замінив протоколи допитів свідків і повернув машину.

Крім того, рапорт щодо хабара слідчий подав 27 вересня, а договір про надання правової допомоги адвокат підписав лише 28 вересня.

Суд робить висновок, що має місце факт підбурювання обвинуваченого з боку слідчого, працівників правоохоронних органів, оскільки немає доказів, що обвинувачений мав можливість законно захистити інтереси своїх клієнтів.

Слідством не встановлено розміру неправомірної вигоди, яка пропонувалася обвинуваченим. У судовому засіданні з’ясувалося, що хабар остаточно мали визначити після огляду каміння бурштину, що обмінювалось. Однак, внаслідок затримання працівниками правоохоронних органів домовленості між адвокатом і старшим слідчим не було досягнуто.

А саме від розміру неправомірної вигоди залежить кваліфікація злочину. Суд вирішив, що орган досудового слідства не сформулював правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а формулювання обвинувачення дублює обставини справи.