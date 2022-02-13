Суд виправдав від хабаря експоліцейських, одного з яких поранили при затриманні

Запорізький районний суд Запорізької області виправдав двох колишніх патрульних поліції від звинувачень у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 2 лютого.

У березні 2018-го у вечірній час біля посту «Лавра» на 475 км автодороги «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя» патрульний зупинив автомобіль і начебто вимагав 5000 гривень за те, що він або його колега не складуть на водія адмінпротокол за водіння у нетверезому стані.

Як написано в обвинувальному акті, через 10 хвилин на відкритій ділянці місцевості, поруч із машиною, чоловік передав цю суму. А вже за 5 хвилин в іншого поліцейського, який нібито був спільником того, хто брав гроші, вистрелив співробітник КОРД із засідки навпроти. Патрульний отримав поранення в живіт і йому викликали швидку.

У суді кордівець пояснював, що поїхав на затримання двох поліцейських. Вискочив із машини і вигукнув команду: «Стояти, поліція! ». Але патрульний нібито став рухатись у його бік, тому він зняв пістолет з запобіжника, натиснув на спусковий гачок і вистрелив.

Коли раненого занесли у карету швидкої, то до водія підійшов «хлопець» і сказав, що йому відомо, що в машині гроші і переконав впустити всередину. Далі у пораненого поліцейського нібито вилучили 3450 гривень міченими купюрами.

Хто цей «хлопець» і як дізнався про гроші — не вдалося з’ясувати ані із матеріалів досудового розслідування, ані під час судового розгляду.

Автомобіль швидкої перебував у володінні територіальної громади міста Запоріжжя в особі міської ради. Суд вважає, що на доступ до машини необхідний був дозвіл слідчого судді. А за його відсутності все вилучене з машини не є законними доказами.

Крім того, лікар швидкої пояснила суду, що перед цим у машині надавала первинну медичну допомогу поліцейському і мала б помітити його дії щодо приховання грошей, однак нічого такого не бачила.

Проаналізувавши обвинувальний акт, письмові докази і показання свідків та обвинувачених, речові докази суд дійшов висновку, що з обвинувального акту не можливо встановити, яку суму неправомірної вигоди отримав другий поліцейський, якого поранили. Адже в обвинувальному акті йдеться, що гроші отримував саме перший поліцейський, а що отримав другий — незрозуміло.

Куди поділися решта 1550 гривень, якщо вилучено тільки 3550, невідомо. Слідчі це питання не з’ясовували взагалі.

Із протоколу про результати аудіо-відеоконтролю вбачається, що інспектор поліції повідомив водію, що машина не відповідає вимогам експлуатації: не освітлені номерні знаки, неробочий габарит. Інспектор захотів перевірити документи, але водій відповів, що не має документів на причеп, а також зізнався, що вживав алкоголь. При цьому наполягав на тому, щоб поліцейський відпустив його, щоб він поїхав далі начебто нічого не відбулося. Розмова з інспектором поліції відбувалась без відеозапису, за поганих погодних умов та чутності. Водій запропонував поліцейському вирішити питання та зазначив, що у нього є за що вирішувати. При цьому самостійно запропонував варіант вирішення «за чотири». Далі чоловік, сидячи в автомобілі, рахує гроші та називає суму «5000 гривень» та кладе їх до гаманця. Спілкування з з інспектором відбувається поза межами автомобіля. З протоколу вбачається, що гроші були передані шляхом покладання гаманця на підлогу багажника автомобіля.

Заявник у суді розповів, що нібито в грудні 2017-го один із цих патрульних вже зупиняв його і тоді він мусив заплатити хабар.

26 січня 2018 року прокурор першого відділу процесуального керівництва прокуратури Запорізької області склав протокол прийняття усної заяви особисто від цього водія, що працівники блокпосту патрульної поліції вимагали та отримали від нього 1000 гривень за нескладання протоколів про адміністративне правопорушення.

Чоловік розповів, що після цього в березні 2018-го його запросили на слідчий експеримент. А саме, вручили гроші, які він повіз на передачу працівнику поліції. За порадою правоохоронців він імітував алкогольне сп’яніння, хоча був тверезий.

Стороною захисту долучено документ, що на початку грудня 2017-го заявник уже притягувався до адмінвідповідальності за порушення правил керування. У наряді патрульної поліції тоді був один із обвинувачених. Відтак подальше звернення із заявою про вимагання хабара могло бути помстою і провокацією.

Також обвинувачений пояснив, що йому міг бажати помститись працівник внутрішньої безпеки, який готував первинний матеріал для внесення до відомостей до ЄРДР та був учасником затримання. Свого часу обвинувачений брав участь у засіданні атестаційної комісії, яка не рекомендувала приймати даного співробітника на службу в органи поліції.

За версією обвинувачення, хабар вимагали двоє поліцейських, які діяли у змові. Але з’ясувалося, що в день затримання вони бачили один одного вперше в житті. За графіком чергувань за січень-квітень 2018 року на вказаному стаціонарному посту обвинувачені жодного разу одночасно не перебували.

Суд виніс виправдувальний вирок у зв’язку з недоведеністю, що діях був склад кримінального правопорушення. Обвинувачені після описаних вище подій звільнилися з органів поліції.