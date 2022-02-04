Суд виправдав звинувачених у нападі на бабусю, яких на прохання поліції «впізнав» 13-річний підліток

Каховський міськрайонний суд Херсонської області виправдав двох чоловіків від у розбійного нападу на літню жінку.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 січня.

13 грудня 2019 року близько 22:30, у будинок потерпілої ввірвалися незнайомці, погрожували, забрали гроші і телефон. Оскільки знайшли лише 150 гривень, то вимагали ще кошти. Зловмисники завдали не менше 5 ударів руками та ногами по голові та обличчю господині і вилили їй на голову вапно, відро з яким стояло в будинку. Не знайшовши більше нічого, злочинці пішли геть.

За словами потерпілої, нападників було троє і їх обличчя закривали маски. У бабусі діагностували легкі тілесні ушкодження.

Наступного ранку поліція затримала двох місцевих жителів, один із яких неодноразово судимий, а інший має погашену судимість. Чоловіки провину не визнавали.

Обвинувачені стверджували, що весь вечір провели вдома. За їх місцем проживання знайшли мобілку «Нокіа». Телефон такої ж марки був у потерпілої. Чоловік пояснював, що він його купив, оскільки займається перепродажем телефонів.

Інший підсудний повідомив, що того вечора погано почувався і викликав лікаря. Втім, фельдшер це не підтвердила, кажучи, що чоловік звертався за допомогою за пів року до подій. Також продавчиня місцевого магазину розповіла, що обвинувачений приходив ввечері і скупився на 128 гривень.

Показання свідків спростовували версію одного з обвинувачених, що він весь вечір провів удома, однак не доводили його участі у нападі на бабусю.

За висновком експерта, сліди взуття у будинку потерпілої не залишені підошвами взуття, вилученого в обвинувачених. Сліди в будинку залишені взуттям із таким же малюнком, як у взуття моделі, що вилучили в одного обвинуваченого. Але експерт не зміг підтвердити, що сліди залишені саме цією парою взуття.

Безпосередні свідки події відсутні, а показання інших свідків не доводять вини обвинувачених.

Під час досудового слідства поліція відібрала свідчення 13-річного хлопця, що злочин скоїли саме ці двоє молодиків. Згодом у суді неповнолітній свідок заявив, що правоохоронці попросили його так сказати. Але насправді про причетність обвинувачених він нічого не знає.

Суд визнає, що розбійний напад мав місце. Але не доведено, що саме обвинувачені скоїли злочин. На цих чоловіків не вказала ні потерпіла, ні свідки.

Сам лише, вилучений в будинку обвинувачених мобільний телефон такої ж марки, який був у потерпілої, без ідентифікації такого телефону потерпілою, не може бути покладено в основу обвинувального вироку.

За розбій із проникнення у житло чоловікам загрожувало від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.