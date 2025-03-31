Суд виніс вирок російській хабалці, яка заохочувала чоловіка-військового ґвалтувати українських жінок

Наразі Ольга Биковська перебуває у міжнародному розшуку.

Шевченківський суд Києва засудив громадянку РФ Ольгу Биковську до п’яти років ув’язнення за заклики до сексуального насильства над українками під час повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Радіо Свобода» «Схеми».

Окремо в суді переглядалася відеоверсія розслідування «Схем» та розмов журналістів із Биковськими, які лягли в основу кримінального провадження. Також в суді давала свідчення і одна із авторок розслідування Валерія Єгошина.

Рішення судового рішення, ухваленого 24 березня, є у розпорядженні «Схем». Крім відбування покарання, Биковська має компенсувати державі понад 15 тис. грн на процесуальні витрати, зокрема, судову лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу та експертизу звукозапису голосів подружжя Биковських. Наразі Ольга Биковська перебуває у міжнародному розшуку.

Нагадаємо, у 2022 році Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови, де Биковська радить своєму чоловіку-військовому Роману Биковському ґвалтувати українок.

Журналісти проєкту «Схеми» ідентифікували подружжя. Десантник Роман Биковський брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. І він, і його дружина Ольга Биковська – родом з Орловської області РФ. До речі, після закінчення строкової служби Биковський з дружиною та новонародженим сином переїхали до окупованого Росією Криму.

У грудні 2022-го СБУ оголосила Ольгу Биковську в міжнародний розшук.