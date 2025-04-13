Суд виправдав експоліцейського від хабарництва, забракувавши докази

Ленінський районний суд міста Кіровограда визнав колишнього співробітника поліції невинуватим в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 квітня.

Обвинувачений працював оперуповноваженим відділу карного розшуку Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

У 2016 році, нібито, за посередництва знайомого таксиста, він одержав двічі по 500 доларів за покривання наркоторгівки.

500 доларів мали бути щомісячною платою за непритягнення жінки до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.

Експоліцейський вину не визнав і стверджував, що спілкувався з жінкою в оперативних цілях. Адже ця особа раніше займалася проституцією і продовжувала продавати наркотики, тому він хотів дізнатися, хто через неї теж збуває. Натомість громадянка провокувала його і намагалася втягнути в незаконну діяльність.

Обвинувачений звертав увагу, що хабара в його машині не знайшли і файл із грошима підібрали на узбіччі дороги. За матеріалами справи, перед затриманням поліцейського переслідували і він, намагаючись відірватися від погоні, викинув із вікна авто згорток із грошима.

Але ні на руках поліцейського, ні на руках таксиста, який був посередником, не виявили слідів хімічної речовини, якою помічали кошти.

Показання жінки, яка передавала гроші, суд оцінив як заплутані, непослідовні і такі, що суперечать матеріалам справи і не співпадають між собою

У свідченнях були розбіжності щодо періоду, коли обвинувачений подзвонив їй із погрозами і часу передачі грошей обвинуваченому.

Ця громадянка підтвердила, що раніше судима за звідництво. На момент передачі хабара її судили за наркоторгівлю. Обвинувачений і два його напарники з поліції, нібито, самі вийшли на неї, пригрозили, що мають компромат і можуть підкинути шприц, а щоб цього не сталося вона мусить повернутися до збуту наркотиків. Жінка була вагітна і її, начебто, лякали, що вона має погодитися, якщо не хоче бачити дитину тільки по фотографіям у тюрмі. Про цю ситуацію вона розповіла своєму товаришу, який сказав, що має гарного знайомого з поліції, яким виявився обвинувачений. За 500 доларів поліцейський обіцяв, що жінка зможе вільно торгувати наркотиками і її не чіпатимуть, бо він казатиме, що вона його людина. І водночас свідок говорила, що з наркотиками закінчила і не хотіла займатися ними в майбутньому.

Суд встановив суттєві розбіжності між показаннями цієї жінки і посередника з передачі коштів. Останній під час слідчого експерименту говорив, що громадянка попросила звести її зі співробітником поліції, оскільки мала намір займатися збутом наркотиків.

Посередник ще в 2016 році визнав вину і заплатив штраф. У 2021-му чоловік помер і суд не встиг допитати його як свідка по справі поліцейського. Прокурор намагався використати протокол допиту цього свідка на досудовому слідстві, але суд відмовився врахувати цей доказ.

Крім того, суд визнав недопустимим протокол негласних слідчих розшукових дій. Про розсекречення ухвал слідчого судді про дозвіл на НСРД прокуратура поклопотала тільки в березні 2021 року. Захисту дали можливість ознайомитися з цими матеріалами тільки в серпні 2022-го. Тобто коли з часу завершення досудового слідства минуло більше шести років.

Суд вважає, що документи розсекретили не своєчасно. І через це в обвинуваченого не було достатньо часу і реальної можливості ефективно захищатися та наводити під час судового розгляду свої аргументи щодо допустимості доказів, отриманих в результаті НСРД.

Обвинуваченого виправдали за недоведеністю в його діях складу злочину.