Суд виправдав п‘яного пішохода, зіткнувшись із яким, загинув велосипедист

Святошинський райсуд Києва виправдав чоловіка від звинувачень у порушенні правил на транспорті, що спричинили загибель людини.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 вересня.

15 червня 2021 року о 17.30, чоловік у стані алкогольного сп’яніння, рухався праворуч від проїзної частини вулиці Кільцева дорога у місті Києві тротуаром, який призначений для пішоходів.

У цей же час лівою стороною тротуру назустріч пішоходу їхав велосипедист. Чоловік раптово вийшов на смугу велосипедиста і зіштовхнувся з ним. Внаслідок зіткнення велосипедист вилетів на проїзну частину і вдарився об напівпричеп вантажівки. Смертельною стала травма голови, коли велосипедист упав на дорогу і вдарився потилицею об край бордюра.

Загиблий був співробітником Київської міської лікарні #7.

Пішохід вину визнав. Говорив, що нічого не пам’ятає, оскільки був п‘яний. Того дня був на роботі, а, вийшовши з роботи, сів на автобус. Як опинився в місці злочину, сам не розуміє. Перед цим випив дві пляшки пива та чвертку горілки на двох. Пам’ятає як його затримали та він сидів у патрульному автомобілі поліції. Попросив вибачення у дружини та батьків загиблого, дуже шкодував, що так сталося.

Свідками зіткнення були водій машини, що їхала позаду вантажівки, та інша велосипедистка, що уступила потерпілому дорогу і рухалась на 3-5 метрів позаду. Очевидці стверджували, що обвинувачений різко рушив у бік велосипедиста, так що останній не мав змоги його об’їхати.

Аналізуючи докази, суд визнає, що обчинувачений порушив правила дорожнього руху в тій частині, що пішоходи повинні рухатись правою стороною тротуарів і пішохідних доріжок. Однак це порушення не є причиною дорожно- транспортної пригоди. Адже велосипедистам заборонено їздити тротуарами і пішохідними доріжками. І тому саме потерпілий повинен був пропустити обвинуваченого, який ішов тротуаром.

Чоловіка виправдали за недоведеністю участі у скоєнні злочину.

За порушення правил на транспорті, що убезпечують рух, якщо це спричинило смерть людини (ст. 291 ККУ), громадянину загрожувало до 5 років ув‘язнення.