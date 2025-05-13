Суд виправдав поліцейського, у присутності якого «стомлений» напарник побив людину

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області виправдав співробітника поліції у звинуваченні у приховуванні злочину.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 травня.

Подія трапилась у серпні 2020-го близько 2-ї ночі на залізничному вокзалі імені Тараса Шевченка в місті Сміла Черкаської області.

За версією обвинувачення, потерпілий сам постукав у кімнату поліції і заявив про крадіжку в нього окулярів і мобільного телефона. За версією поліцейського, вони з напарником затримали двох чоловіків, які розпивали алкоголь у забороненому законом місці.

У кімнаті поліції громадянина побили. Один із поліцейських неодноразово бив його кулаками по тулубу. Взяв ззаду за голову і бив об стіну. Потерпілий обурювався, що дії поліцейського незаконні і той відповідатиме, адже він має адвоката. Але поліцейський ігнорував це, а також прохання чоловіка дозволити йому вийти і справити природні потреби.

Як зʼясувалося, події в кімнаті поліції фіксувалися на відео в рамках негласних слідчих дій в іншому кримінальному провадженні. Потім ці записи стали доказом у цій справі.

У судовому засіданні потерпілий розповів, що пізно ввечері зійшов з потягу і чекав інший потяг. Заснув на залізничній станції, а коли проснувся, то виявив відсутність свого мобільного телефону. Звернувся до працівників поліції, один з яких у присутності інших не відомих осіб побив його кулаками та кийком та не відпускав до вбиральні. Відпустили його працівники поліції десь через дві години.

Свідок по справі повідомив, що вони з потерпілим на вокзалі в барі вживали спиртне за різними столиками. Пізніше він опинився у кімнаті поліції, але як туди потрапив не памʼятає, бо був сильно пʼяний. Поліцейські оглянули вміст його наплічника та відпустили. У кімнаті був і потерпілий. Свідок стверджував, що в його присутності потерпілого не били, пригадує тільки, що той просився до вбиральні.

У грудні 2024-го суд виніс вирок бувшому працівнику поліції, який визнав вину. З його пояснень, у приміщенні вокзалу двоє молодиків розпивали спиртне. Він запросив їх до кімнати поліції і там із потерпілим виникла дискусія. Колишній правоохоронець визнав, що повів себе некоректно, «завівся», бо був стомлений, не стримався і побив чоловіка. Все це зафіксовано на відеозаписах, що були переглянуті в судовому засіданні. За текстом вироку, він добровільно відшкодував потерпілому всю заподіяну шкоду, розкаюється у вчиненому, шкодує.

Іншого поліціянта судили за приховування злочину. Він заперечував провину. Пояснив, що того вечора вони оформляли дорожньо-транспортну пригоду. По телефону домовилися з потерпілим в ДТП про зустріч у приміщенні залізничного вокзалу. І там же на вокзалі виявили двох чоловіків, які розпивали алкоголь. У кімнаті поліції він спілкувався із потерпілим від ДТП і одночасно розглядав справу про адміністративне правопорушення (розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях) стосовно іншого чоловіка. Будучи зайнятим, нібито, не звертав увагу на дії свого напарника.

У підсумку суд працівника поліції виправдав, бо вважає, що прокурор не надав достатніх та допустимих доказів. Окремо суд відзначив, що обвинувачення не конкретизоване, не містить всіх необхідних елементів складу кримінального правопорушення. всі можливості зібрання доказів вичерпані, а сумніви необхідно тлумачити на користь обвинуваченого.