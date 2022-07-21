Суд взяв під варту поліцейського, підозрюваного у розбої та вбивстві рівнянина

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури суд відправив за ґрати правоохоронця, якого підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (п. 6 ч. 2 ст.115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Нагадаємо, поліцейського підозрюють у тому, що він 19 липня, під час нападу на пункт обміну валюти в одному з магазинів Рівного, застрелив чоловіка, який намагався завадити зловмиснику завершити злочин. Нападник втік, проте за кілька годин його зупинили патрульні поліцейські на межі Рівненщини та Львівщини.

За словами підозрюваного вбивати чоловіка він не хотів.

Рішенням Рівненського міського суду поліцейського відсторонено від займаної посади, а наступні 60 діб він проведе за ґратами.

Досудове розслідування проводить третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури