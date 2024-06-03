Суд за позовом Мін’юсту заборонив рух коштів на рахунках проросійської партії «Наш край»
Рух коштів партії заборонили у семи банках України.
Восьмий апеляційний адміністративний суд за позовом міністерства юстиції заблокував рух коштів на рахунках партії “Наш край”.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мін’юсту та в ухвалі суду.
“Ухвалою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21.05.2024 у справі № П/857/6/24 забезпечено позов Міністерства юстиції про заборону діяльності політичної партії “НАШ КРАЙ”, – зазначили у міністерстві.
В ухвалі суду вказано, що заяву Міністерства юстиції України про забезпечення позову задовольнили.
Також у документі йдеться про заходи забезпечення позову шляхом заборони “Приватбанку”, “Ощадбанку”, “Державному ощадному банку України”, “Мегабанку”, АБ “Південний”, “Банку Восток”, “Укргазбанку” вчиняти дії за рахунками, спрямовані на проведення видаткових операцій за будь-якими платіжними інструментами до вирішення справи по суті.
“Ухвала в частині вжиття заходів забезпечення адміністративного позову підлягає негайному виконанню. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання”, – додали у суді.
Ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду в складі колегії Касаційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня її оприлюднення.
Що відомо про партію “Наш край”
- За даними руху “Чесно” “Наш край” – це проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з “Партії регіонів”. Партія зібрала багатьох колишніх політиків-регіоналів, а також місцевих керівників доби Віктора Януковича. “Наш край” неофіційно ще називали “партією мерів”, оскільки від неї було обрано чимало міських голів на виборах 2015 року.
- Партія була зареєстрована у 2011 році під назвою “Блокова партія” нардепом-регіоналом Антоном Кіссе, але фактично постала на політичній арені у 2014 році. Тоді частина колишніх членів “Партії регіонів” вирішили об’єднатися в новому політичному проєкті, перейменувавши “Блокову партію” на “Наш Край”.
- Співголовами “Нашого граю” стали екснардепи Антон Кіссе, Олександр Мазурчак (також був мером Кам’янець-Подільського), Юрій Гранатуров (був мером Миколаєва), Олександр Фельдман, Сергій Кальцев та Сергій Шахов.
- Харківських бізнесменів Фельдмана та Олександра Ярославського крім того називали головними фінансистами “Нашого краю”.
- Серед впізнаваних облич партії також Володимир Макеєнко, який очолював КМДА під час розстрілів на Майдані.
- До партії також долучилися низка мерів, які донедавна представляли “Партію регіонів”. Зокрема це ексмер Херсона Володимир Сальдо, ексмер Маріуполя Юрій Хотлубей, ексмер Бердянська Володимир Чепурний, ексочільники Борисполя Анатолій Федорчук та Чернігова Олександр Соколов.
- У 2015 році “Наш край” брала участь у місцевих виборах під гаслом “партія мерів, господарників та професіоналів. За результатами виборів “Наш край” посів третє місце: від партії було обрано 4357 депутатів і 156 міських, селищних і сільських голів.
- “Наш край” був серед партій-лідерів за кількістю замовної реклами у ЗМІ перед виборами, а депутатів від партії ловили на “гречкосійстві”.
- Упродовж 2015-2019 років кандидати від “Наш край” також обиралися на виборах до новостворених об’єднаних територіальних громадах. Партія була серед лідерів на виборах ОТГ.
- На парламентських виборах 2019 року від нардепами стали три представники партії: Антон Кіссе, Валерій Давиденко та Сергій Шахов.
- На місцевих виборах 2020 року партія “Наш край” посіла сьоме місце, отримавши 1937 мандатів у місцевих радах. Офіційне гасло партії на цих виборах змінилося на “сила господарників та професіоналів” (згадку про “мерів” було вилучено).
- У червні 2022 року СБУ викрила схему, з якою голова партії та керівник її територіального осередку продавали прохідне місце до Верховної Ради за $2,5 млн.