Суд заарештував трьох підозрюваних у жорстокому вбивстві подружжя киян та їхнього 4-річного сина

Тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави – такі запобіжні заходи суд обрав організатору завчасно спланованого потрійного вбивства і двом його спільникам. Над розкриттям цього злочину працювала спеціалізована група, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, співробітники карного розшуку, кримінального аналізу та оперативних служб Нацполіції і поліції Чернігівщини та Житомирщини. Завдяки злагодженій роботі всіх служб підозрюваних вирахували і затримали протягом доби.

Нагадаємо: вбивство родини киян від рук цинічних і безжальних убивць сталося на Чернігівщині 14 травня. Того ж дня близько півночі до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річного чоловіка, його 28-річної дружини та їхнього 4-річного сина. Було відомо лише, що зранку подружжя разом із дитиною автомобілем «Мазда» вирушило на Чернігівщину для покупки машини, а пообіді зв’язок з ними обірвався. Цю інформацію і орієнтування на авто поліцейські Києва одразу передали колегам із Чернігівської області, які негайно розпочали пошуки зниклих безвісти.

Розстріляну і спалену автівку киян, яка була захована в лісосмузі між засіяними полями, виявили поблизу одного із сіл Корюківського району Чернігівщини. Під час її огляду поліцейські нарахували понад два десятки отворів від куль. А після тривалих пошуків і прочісування території поблизу обстріляної машини вдалося знайти і місце, де були закопані тіла жертв з ознаками насильницької смерті. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів: сліди взуття та автомобільних коліс, гільзи, кулі, закривавлені речі.

Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли представники Головного слідчого управління, Департаментів карного розшуку, кримінального аналізу, оперативної служби та оперативно-технічних заходів Нацполіції, поліцейські Чернігівщини, співробітники управління стратегічних розслідувань та поліцейські Житомирської області. Після проведення у максимально стислі строки комплексу оперативних заходів і слідчих дій найдосвідченіші співробітники Нацполіції проаналізували величезний масив інформації і зібрали всі зачіпки, які могли допомогти у розкритті потрійного вбивства. Зрештою результатом цієї роботи стало похвилинне відтворення подій того дня: вирахувати і затримати підозрюваних вдалося протягом доби.

Зокрема поліцейські встановили, що подружжя домовилося купити автомобіль на Чернігівщині. Із чоловіком, який мав їм продати машину, глава родини кілька разів спілкувався телефоном. Подорож для огляду технічного стану і придбання легковика запланували на неділю, 14 травня. Із собою вони взяли гроші для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Сім’я не підозрювала, що автомобіля, який вони планували купити, насправді немає, а у такий спосіб їх просто заманили у пастку.

22-річний «продавець автомобіля», він же – організатор жахливого злочину, добре спланував убивство та озброєний напад. Він виїздив на місце, де планував розправитися з покупцями, та заздалегідь визначив, де закопає тіла і куди віджене для спалення машину своїх жертв. При цьому використовував авто батька своєї спільниці, на яке встановив «ліві» номери. Для реалізації своїх злочинних планів чоловік залучив двох своїх знайомих — 27-річного чоловіка та 20-річну жінку. Всі троє — мешканці Корюківського району Чернігівщини.

У день вбивства на під’їзді до обраного місця зловмисники побачили в салоні «Мазди» водія, жінку і маленького хлопчика, але це не зупинило їх і не стало причиною для відмови від задуманої кривавої розправи. Спільники заманили покупців у безлюдне місце та холоднокровно розстріляли автівку. Переконавшись, що всіх вбили, вони закопали тіла жертв у лісосмузі, а їхню автівку відтягнули в інший бік і спалили.

Наступного дня за відібрані у вбитих киян гроші організатор придбав собі автомобіль, ще по 25 тис. грн заплатив своїм спільникам за «допомогу».

Попри вжиті зловмисниками численні заходи для приховування своєї причетності до злочину, поліцейські всіх залучених підрозділів менш ніж за добу встановили місця перебування фігурантів. Оперативники поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали їх: двох – у Чернігівській області, а організатора потрійного вбивства – у Житомирській області, куди він одразу втік. Під час затримання у нього були при собі гранати і вибухівка. Також проведено невідкладні обшуки, в ході яких поліцейські вилучили чимало речових доказів, зокрема закривавлений одяг і автомат Калашникова, з якого розстріляли сім’ю.

16 травня слідчі поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури вручили фігурантам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 17 травня, суд заарештував трьох підозрюваних без права внесення застави. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області