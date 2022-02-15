Суд заарештував водія, який збив на смерть молоду дівчину на Харківщині

Під час керування автівкою чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

ДТП трапилося 10 лютого о 11:30 в селі Губарівка Богодухівського району Харківської області. Автомобіль «Opel Vivaro» під керуванням 27-річного чоловіка наїхав на 18-річну дівчину, яка рухалася в попутному напрямку вздовж правого краю проїзної частини.

Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці події.

Освідування водія виявило в його крові алкоголь. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 11 лютого йому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання пiд вартою без альтернативи внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області