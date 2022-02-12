Суд заарештував з альтернативою застави чотирьох спільників «зе-слуги» Трубіцина

У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено низка процесуальних обов’язків.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про обрання запобіжних заходів спільникам депутата Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Владислава Трубіцина, викритого на отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«11-12 лютого 2022 року за клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчими суддями Вищого антикорупційного суду обрано запобіжні заходи депутату Київської міської ради та ще 4 особам, яких викрито на одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди», — йдеться в повідомленні.

Наразі довіреній особі Трубіцина обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн 481 тис. гривень застави. Директору КП та двом заступникам — також тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірах 4 млн 465 тис. гривень, 1 млн 488 тис. гривень та 744 тис. гривень відповідно.

У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено низка процесуальних обов’язків. Усім інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК.

Нагадаємо, «Слугу народу» Трубіцина викрили на хабарі. Як повідомлялося, депутат і ще п’ятеро осіб вимагали гроші за перемогу у тендерах на встановлення «купав» у Києві. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо. Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

11 лютого ВАКС обрав запобіжний захід Трубіцину і призначив йому тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень. // LB.ua