Суд задовольнив позов прокуратури про стягнення безпідставно збережених ₴2 млн. за використання земель

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення безпідставно збережених коштів у сумі понад 2 млн грн за користування земельною ділянкою.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова встановлено, що на території Немишлянського району м. Харкова розташовані нежитлові будівлі загальною площею близько 1700 кв. м, право власності на які зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю на підставі договорів купівлі-продажу ще з 2015 року, однак, всупереч вимогам чинного законодавства, до теперішнього часу не оформлена земля під даними об’єктами нерухомості.

Земельна ділянка, на якій розташовані об’єкти нежитлової нерухомості, що належать на праві приватної власності товариству, використовується без оформлення будь-яких прав на неї, не сплачується встановлена орендна плата у встановленому законодавчими актами розмірі, у зв’язку з чим власник земельної ділянки — Харківська міська рада втрачає належне їй майно (кошти від орендної плати) та тим самим завдаються збитки інтересам територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Це і стало підставою для направлення відповідного позову окружною прокуратурою до суду.

Рішенням суду позов задоволено у повному обсязі.

Харківська обласна прокуратура