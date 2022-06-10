Суд залишив у силі покарання у вигляді 7 років ув’язнення посадовиці за привласнення ₴1,4 млн.

За принципової позиції Львівської обласної прокуратури апеляційний суд залишив в силі вирок 48-річній жительці Львівщини за заволодіння бюджетними коштами (ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України).

Так, у суді прокурором доведено, що жінка, за період з 2017 року по 2020 рік, перебуваючи на посаді начальника одного із відділів Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом втручання до автоматизованої системи інтернет-банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вносила завідомо неправдиві відомості щодо розподілу виплат про розмір своїй заробітної плати. Таким чином, посадовиця заволоділа бюджетним коштами Трускавецької міської ради на загальну суму 1,4 млн грн.

У липні 2021 року, вироком Трускавецького міського суду Львівської області обвинувачену визнано винною і засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями на строк до трьох років з конфіскацією майна. Окрім того, задоволено цивільний позов на вказану суму.

Обвинувачена, не погоджуючись із таким вироком, подала апеляційну скаргу. Львівський апеляційний суд пристав на доводи прокурора і залишив рішення першої інстанції в силі.

Вирок в суду вступив в законну силу з моменту його проголошення.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури