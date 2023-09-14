Суд заочно заарештував ексочільника МОЗ Степанова в справі про розкрадання коштів через ДП «Поліграфкомбінат Україна»

В Україні експосадовець не перебуває.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Максима Степанова – колишнього міністра охорони здоровʼя та ексочільника державного підприємства “Поліграфічний комбінат «Україна»”. Арешт стосується його діяльності саме в ДП.

Степанова підозрюють у заволодінні 450 млн гривень. Про це повідомив у Telegram журналіст Олег Новіков.

“Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна»”, – написав він.

Раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту “Поліграфкомбінату”, відповідального за міжнародні угоди – Сергія Ферлія. Це єдиний фігурант, який перебуває в Україні. Загалом у справі підозрюються пʼятеро осіб, слідство ведеться разом з Естонією.

Підозру у причетності до схеми розкрадання Степанов отримав у липні 2023. В Україні він у цей час уже не перебував.

Степанов очолював поліграфкомбінат з 2011 до 2016 року. За даними слідства, в 2013 тодішній очільник комбінату придбав на підставних осіб естонську компанію. Іноземним партнерам він висунув вимогу постачати продукцію через “потрібну” фірму. Потім він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів через цю компанію. Вона купувала матеріали у виробників і продавала їх державному підприємству за завищеною ціною. Кошти потім “відмивалися”. // LB.ua