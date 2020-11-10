Суд звільнив від покарання «безправного» водія, який збив 9-річного хлопчика у Львові

Після ДТП хлопчик перебував у глибокій мозковій комі та отримав важкі травми

Шевченківський районний суд Львова визнав винним, але звільнив від покарання 23-річного водія, що збив 9-річного хлопчика на вул. Лінкольна. Унаслідок ДТП дитина отримала важкі травми та перебувала у глибокій мозковій комі.

ДТП трапилась 22 червня приблизно о 10:00 на вул. Лінкольна поблизу будинку №23. 23-річний львів’янин, не маючи посвідчення водія, керував авто Mercedes-Benz, їхав з перевищенням швидкості та збив 9-річного хлопчика поза переходом. Унаслідок ДТП хлопчик потрапив до лікарні, він перебував у глибокій мозковій комі та отримав важкі травми.

Водій уклав угоду про визнання винуватості та зобов’язався відшкодувати батькам потерпілого 200 тис. грн.

Дослідивши усі докази у цій справі, суддя Юрій Донченко визнав водія винним у скоєнні ДТП та призначив покарання у вигляді трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки. Однак суддя звільнив його від відбування основного покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Протягом цього часу винуватець ДТП має періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця праці чи житла, а також не виїздити за кордон без дозволу. // zaxid.net