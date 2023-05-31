Судді «скостили» суму застави своєму «бідному» «верховному» соратнику Князєву

Колишьньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву змінили розмір застави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засіданя.

На засіданні у середу, 31 травня, суд змінив запобіжний захід ексголові Верховного суду Князєву. Відтепер розмір застави становить 75 мільйонів гривень замість 107.

Він залишиться під вартою до 14 липня.

Зазначимо, що сторона захисту просила змінити запобіжний захід на “не пов‘язаний із триманням під вартою”. Мова йде про домашній арешт, через те, що у Князєва немає грошей на заставу.

Справа КнязєваНагадаємо, у понеділок, 15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн. доларів. А вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень Князєва. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня, ВРП дала дозвіл на утримання під вартою Князєва, а вже ввечері його арештували до 14 липня з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.