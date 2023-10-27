Суддівські ніяк не засудять колегу Тандира, який п’яним на смерть збив нацгвардійця

Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт судді Олексія Тандира, який у стані алкогольного сп’яніння 26 травня, вчинив ДТП, внаслідок чого загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Тандир перебуватиме під вартою до 25 грудня. Також сьогодні відбулося перше засідання по суті.

Вперше від 27 травня (тоді відбулося перше судове засідання, ред.) Тандира випустили зі скляного боксу. Суддя Іван Бандура дозволив обвинуваченому сидіти в залі поруч зі своїми захисниками.

Далі суддя попросив прокурора Михайла Доманіцького зачитати обвинувальний акт. В документі йдеться про те, що Тандир в ніч на 26 травня перевищивши дозволену швидкість, окрім цього, будучи у стані алкогольного спяніння, здійснив наїзд на нацгвардійця Вадима Бондаренка, що саме вийшов на дорогу для несення служби на блокопосту.

Адвокат потерпілих Павло Теслюк зазначив, що їхня сторона подала три цивільних позови щодо стягнення коштів із Тандира. Один із них це матеріальне та моральне відшкодування для дружини Анни, та трьох маленьких дітей. Ще один відшкодування для батька, та третій позов – для матері.

“На нашу думку пан Тандир, повинен забезпечити їх житлом, забезпечити утримання до повноліття, забезпечити навчанням. А також забезпечити утримання батьків”, – додав Теслюк.

Сам обвинувачений заявив, що винну визнає, але “не за тих обставин, що зачитав прокурор”. Згодом під час засідання і адвокат Олег Юрченко вкотре назвав експертизи, які вказують, що Тандир міг бути пʼяним – сфальсифікованими.

Далі суд розглядав два клопотання – щодо продовження та зміни запобіжного заходу – відповідно з боку сторони обвинувачення та сторони захисту. Адвокати Тандира просили у суду домашній арешт із носінням браслету.

Нагадаємо, трагедія сталася у Києві в ніч на 26 травня. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Тандир спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який “втік у кущі”.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою. Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.

На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках. // LB.ua