Суддя-хабарник отримав за минулій рік 840 тисяч грн. зарплати та 819 тис. грн. пенсії

У вівторок, 29 жовтня 2019 року, волиняни влаштували протест під Ківерцівським районним судом. Вони завадили потрапити на робоче місце скандально відомому судді Івану Підгорному. Люди вимагали пояснень, на якій підставі раніше засудженому за хабарництво служителю Феміди знову дозволили вершити правосуддя.

Знайомтеся, екссуддя Ківерцівського районного суду Волинської області — Іван Підгорний.

Суддю Підгорного обвинувачують в ухваленні судових рішень за хабарі. За версією обвинувачення, хабарі бралися грошима, побутовою технікою, продуктами та навіть сіном для кролів.

Як пише видання «Сила правди«, люди свідчили про те, що купували і ремонтували йому побутову техніку, возили на таксі, оплачували рахунки в ресторанах, забезпечували полуницею, сіном для кроликів, давали кошти за потрібні рішення у справах. Відтоді судова тяганина тривала понад 7 років. Вперше його засудили до умовного відбування покарання у 2012 році, а вдруге до реального з конфіскацією частини майна у 2017. Однак вирок так і не виконали.

Спочатку Підгорний звернувся до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України про відстрочення покарання. Аргументував своє клопотання важким станом здоров’я через урологічні і серцеві недуги. Суд дозволив. Вирок не виконали.

Після набрання вироком законної сили у 2017-ому році Івана Підгорного звільнили з Ківерцівського районного суду. Відтоді він намагався скасувати відповідний наказ і поновитися на роботі. Але невдало.

Та згодом у Верховному Суді скасували ухвалу Рівненського апеляційного суду, який погодився з судом першої інстанції (тоді Підгорному присудили реальний термін за гратами, конфіскацію майна і заборону обіймати посади в органах влади, – авт.). Підставою стало те, що на етапі досудового розслідування стороні захисту не були відкриті матеріали негласних слідчих дій відносно обвинуваченого. Тож, отримані під час таких дій докази, нібито, є недопустимими. Справу знову повернули в апеляцію.

Коли це сталося, у стража феміди відкрилося друге дихання. Він одразу ж подав позов до Ківерцівського райсуду і Територіального управління Державної судової адміністрації про скасування наказу про звільнення, виплату моральної та матеріальної шкоди розміром в понад півтора мільйона гривень. Але, як виявилося, поспішив. Бо на той час його ще не виправдали.