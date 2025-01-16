Суддя, підозрювана у хабарництві, мобілізувалася до ЗСУ, а там її спіймали на пияцтві

Людмила Салтан — суддя Київського районного суду Одеси. Ще у квітні 2023 року Вища рада правосуддя відсторонила служительку Феміди від здійснення правосуддя, адже її спіймали на хабарі в $4000 за ухвалення потрібного рішення в цивільній справі. Вірогідно, аби уникнути покарання, восени 2024 року Салтан вирішила мобілізуватися. Однак після цього на жінку до ВРП поскаржилися з військової частини, адже вона з’явилася там напідпитку.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Людмила Салтан працює суддею в Київському районному суді Одеси з 13 травня 2009 року.

Як йдеться у рішенні Вищої ради правосуддя, у березні 2023 року Людмила Салтан запропонувала одній зі сторін у цивільній справі дати їй неправомірну вигоду в $ 4000, а натомість пообіцяла ухвалити потрібне рішення. Відповідно до такого рішення, відповідач мав сплатити позивачу $14 200 та 15 тисяч гривень.

Про хабар Людмила Салтан сказала позивачу прямо в своєму службовому кабінеті. Суддя наголошувала, що гроші треба принести якнайшвидше, адже незабаром вона піде у відпустку.

Позивач не захотів давати служительці Феміди хабаря та звернувся з відповідною заявою до НАБУ.

29 березня 2023 року Салтан та позивач зустрілися в автівці судді на вулиці Маразліївській в Одесі, де Салтан отримала $4000. Після цього її затримало НАБУ.

Служительці Феміди висунули підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди»). Цей злочин, відповідно до законодавства, карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

13 квітня 2023 року Вища рада правосуддя відсторонила Людмилу Салтан від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Після цього термін відсторонення від правосуддя Людмилі Салтан продовжували ще неодноразово.

Справу Салтан розглядають у Вищому антикорупційному суді.

Як стало відомо з засідання Другої дисциплінарної палати ВРП від 15 січня 2025 року, у вересні 2024 року Салтан вирішила мобілізуватись. Жінку призначили на посаду матроса резерву запасної роти у 36-й окремій бригаді морської піхоти, а з 24 жовтня Салтан почала проходити службу в іншій частині.

Активісти «Автомайдану» стверджують, що мобілізація до війська — поширена практика спроби уникнення покарання, зокрема, серед суддів.

5 грудня 2024 року до ВРП надійшов лист від командування військової частини, де служить Людмила Салтан, у якому йдеться про те, що від початку служби жінка не брала безпосередньої участі у бойових діях. Крім того, членів ВРП повідомили, що 27 листопада Салтан з’явилася на службі у стані алкогольного сп’яніння, тож на неї склали відповідний протокол за ознаками адмінпорушення, передбаченого частиною 3 статті 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів»).

Цю справу слухатимуть у Малиновському районному суді Одеси, наразі засідання ще не призначене.

Людмила Салтан не з’явилася на засідання 2-ї Дисциплінарної палати ВРП, де мали розглянути дисциплінарну справу щодо неї. Разом із адвокатом подала клопотання, де просила зупинити розгляд дисциплінарної справи через мобілізацію. Усі члени 2-ї ДП ВРП проголосували проти такого рішення, однак, відклали розгляд на 29 січня 2025 року.

Зауважимо, це вже не перший випадок, коли мобілізовані судді вживають спиртне у військових частинах. Нещодавно Вища рада правосуддя звільнила суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка скоїла ДТП напідпитку, а потім мобілізувалася. Однак і під час служби Колегаєву зловили п’яною.