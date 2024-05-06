Суддя з Умані повʼязує замах на себе з бізнесом свого батька

Суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Василь Гончарук вважає, що замах на його життя не повʼязаний із професійною діяльністю.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 23 квітня, в якій наведено показання потерпілого.

Гончарук повідомив поліції, що у звʼязку з закінченням пʼятирічного терміну перебування на посаді судді, він із 24.02.2016 не має повноважень здійснювати правосуддя. З того часу ніяких судових справ він не розглядає. Конфліктних ситуацій на роботі не має.

Замах на своє життя він повʼязує лише з діяльністю батька, який приблизно з 2020 року є співзасновником ТОВ «Юрівнвест-Агро», що займається обробітком землі та вирощуванням зернових культур. У співзасновників товариства є конфлікт з приводу господарської діяльності та оренди земельних ділянок з іншим сільськогосподарським підприємством — ТОВ «Прометей». Саме співвласник і директор цього іншого підприємства, на думку судді, може бути причетний до готування його умисного вбивства.

Бізнес-партнер батька судді, який є товаришем судді, також підтвердив і в деталях описав конфлікт, який триває близько пʼяти років та загострився взимку 2024-го. Він повідомив, що директор тої іншої компанії неодноразово погрожував, вів себе зверхньо, нахабно та постійно перешкоджав господарській діяльності їх підприємства на території села Апполянка, Уманського району. Свідок пригадує, що у 2019-му до нього зателефонував Сушков та викликав «на розмову», під час якої сказав не вести господарську діяльність на земельних угіддях в селі Апполянка, але причину не пояснив.

За версією слідства, намір убивства суддя зʼявився у підозрюваного Сушкова на початку березня 2024 року і він залучив виконавця — деякого Богдана Козака.

У результаті негласних слідчих дій встановлено, що Сушков і Козак, перебуваючи в автомобілі Porsche Cayenne, нібито вели розмови щодо готування вбивства судді. Обговорювали способи скоєння вбивства із використанням вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Одночасно протягом місяця вони вели з цього авто візуальне спостереження за суддею, зʼясовувючи місце роботи, автомобіль, можливі місця перебування і коло спілкування. Підозрювані придбали гранати, пістолет і глушник, а також новий одяг, взуття і рукавички з метою конспірації.

Підозрювані не довели задумане до кінця, тому що 19 березня їх затримали працівники поліції. У подальшому суд помістив їх під варту без визначення застави.

Сушкова і Козака підозрюють у готуванні до вчинення умисного вбивства групою осіб і незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою. Вони вину не визнають. У суді Сушков заявив, що взагалі не контактував із Козаком, а гранати йому підкинули, коли машина була на мийці і СТО.

Посягананя на життя судді кваліфікується за статтею 369 Кримінального кодексу і їм це від початку не інкримінували.

Під час оскарження Сушковим запобіжного заходу потерпілий Гончарук направив до суду клопотання, в якому просив залишити апеляційну скаргу без задоволення. На його думку, застава як альтернативний запобіжний захід не зупинить Сушкова в злочинних намірах, тому він зробить все щоб не нести покарання скоєне, в тому числі буде впливати на потерпілого та членів його родини, на свідків, буде приховувати знаряддя та докази злочину, переховуватися від слідства і суду. Апеляційний суд залишив запобіжний захід без змін.

Наразі триває слідство і поліція саме отримала в суді доступ до банківської інформації по рахунках підозрюваних.