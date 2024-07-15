Суддю Господарського суду Дніпропетровщини підозрюють у замовив викрадення свого бізнес-партнера

За матеріалами ДБР заступник Генерального прокурора повідомив про підозру одному із суддів Господарського суду Дніпропетровської області. Для того, аби вирішити свої бізнесові справи, суддя замовив викрадення партнера.

«Служитель феміди» у 2017 році крім основної роботи вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Через офіційну заборону суддям займатися бізнесом, він знайшов підставну людину, на яку і почав оформлювати всі дозвільні документи.

Суддю цікавив агросектор, тому його партнер зареєстрував сільгосппідприємство на Сумщині. Для старту бізнес-проекту фігурант виділив понад 3 млн грн. За ці кошти підставна особа придбала на своє ім’я комбайни, вантажівки, трактори й іншу техніку. Більшість прибутку отримував саме суддя, а його «партнер» за керівництво підприємством мав значно менший дохід.

Для того аби убезпечити себе від можливих провокацій з боку компаньйона, суддя змусив його укласти фіктивний договір позики на 5 млн грн, які начебто позичила співмешканка судді.

З часом підприємство розширювалось, і гроші в його розвиток, у тому числі вкладав і партнер підозрюваного. Втім, суддю почало все менше влаштовувати керівництво компанією своїм напарником. В один з моментів він вирішив прибрати його з товариства, шантажуючи мільйонною позикою. Однак безоплатно чоловік не захотів відходити від справ.

Не знайшовши спільної мови, суддя вирішив вплинути на ситуацію фізично. Він замовив представникам кримінального середовища викрадення напарника. За 17 тис. доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства.

Протиправні дії були задокументовані правоохоронцями. Відтак, суддя підозрюється в організації закінченого замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР