Суддю Госпсуду Криму, яка перейшла на бік окупантів, за держзраду засудили до 12 років в’язниці

Святошинський суд Києва визнав, що громадянка України Ірина Соколова, будучи суддею Господарського суду АР Крим, вчинила державну зраду, а саме надавала Російській Федерації допомогу в підривній діяльності проти України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 липня.

Після анексії півострова у період березня-листопада 2014 року Соколова підготувала та подала до Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації особисту заяву про рекомендацію на вакантну посаду судді Арбітражного суду Республіки Крим РФ.

За власноруч складеною заявою Соколова взяла участь у конкурсі на заміщення вказаної посади судді Російської Федерації на окупованій території АР Крим і подала наступні документи: копію документу, що посвідчує особу претендента як громадянина Російської Федерації, копію документу про вищу юридичну освіту, копії трудової книжки, власноруч заповнену та підписану анкету та ін.

У подальшому жінка була призначена на посаду судді арбітражного суду на окупованій території AP Крим та продовжила здійснення правосуддя вже як суддя Арбітражного суду Республіки Крим Російської Федерації.

Справу проти Соколової розглядали за її відсутності (in absentia). Обвинувачена показань суду не надавала, при цьому заяв, протестів та клопотань на адресу суду також не подавала.

У процесі брав участь адвокат, забезпечений державою. Захисник не зміг зв’язатися з обвинуваченою і з’ясувати в неї правову позицію щодо висунутого обвинувачення. На думку захисту, винуватість Cоколової має бути ретельно перевірена судом, а всі сумніви з цього приводу розтлумачені на її користь.

Суд вважає, що обставини призначення Соколової на посаду «судді суду РФ», на території окупованого Криму, знайшли своє підтвердження під час дослідження в судовому засіданні протоколу огляду інтернет-видань та додатків у виді нормативних актів РФ, розміщених на офіційному сайті президента РФ. Відновідно до указу президента РФ від 19 грудня 2014 року Ірину Соколову призначено на посаду «судді Арбітражного суду Республіки Крим Російської Федерації».

Рішенням Вищої ради юстиції України від 24 грудня 2015 року внесено подання про звільнення низки суддів АР Крим, у тому числі Соколової, за порушення присяги судді.

Обставини здійснення Соколовою правосуддя від імені РФ на території Криму без припинення статусу судді в Україні знайшли своє підтвердження під час дослідження в судовому засіданні листів Громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини», Вищої ради юстиції, прокуратури Автономної Республіки Крим та Державного експортно-імпортного банку України та додатків до них у вигляді “судових рішень” окупаційної влади на території АР Крим.

Соколова із заявами про переведення до іншого суду на території України чи про звільнення з посади за загальними обставинами не зверталася, хоча таку можливість мала і такі заяви фактично подали у першому випадку — інші 53 судді, а в другому — 33 судді судів АР Крим, в тому числі, у зв`язку із окупацією та припиненням громадянства України.

Суд пояснив, що вибір залишитися проживати на тимчасово окупованій території України, навіть змінити громадянство самі по собі не є підставою для кримінального переслідування. Принциповим є те, що громадянка України, користуючись тим, що не звільнена з посади судді, продовжила здійснювати правосуддя від імені РФ. Для надання допомоги іноземній державі у підривній діяльності проти України Соколова скористалась формально-юридичним статусом судді судової системи України.

Соколова не склала повноважень судді Господарського суду АР Крим, за мовчазною згодою автоматично набула громадянства іншої країни і протягом березня-листопада здійснювала «правосуддя», керуючись матеріальним та процесуальним правом іноземної держави. У подальшому взяла успішну участь у конкурсі на зайняття посади «судді Арбітражного суду Республіки Крим Російської Федерації».

Обставиною, що пом`якшує покарання, суд визнає похилий вік обвинуваченої — старше 70 років.

Водночас суд бере до уваги і загальну обстановку на території АР Крим, в якій вимушено опинилися громадяни України внаслідок збройної агресії з боку РФ, швидкоплинність якої через безпорадність влади України забезпечила в короткі строки повну окупацію цієї території України та подальшу незаконну анексію іноземною державою.

Соколову засудили до 12 років позбавлення волі. Враховуючи тяжкість злочину, його тривалість, а також дані про особу обвинуваченої, яка на мала високий статус носія судової влади, суд призначає додаткове покарання у виді конфіскації всього належного їй майна.