Суддю і керівника апарату Старобільського суду, які спонукали суддів присягнути на вірність Росії, судитимуть в Івано-Франківську

Суддю Старобільського райсуду Луганської області Ігоря Кудрявцева і керівника апарату цього ж суду Івана Нещерета судитимуть за державну зраду в Івано-Франківському міському суді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на дані в системі «Судова влада».

Обвинувальні акти надійшли до суду окремо, але в один день — 30 червня.

Справи слухатимуться саме в цьому суді — за місцем знаходження органу досудового розслідування, а саме Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, Кудрявцев орієнтовно 9 березня 2022 року вступив у злочинну змову з представниками так званої «ЛНР» і погодився обійняти посаду судді в незаконно створених судових органах так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації РФ.

У подальшому Кудрявцев нібито почав агітувати інших суддів та працівників апарату Старобільського районного суду Луганської області присягнути на вірність РФ, співпрацювати з окупаційною адміністрацією та писати заяви про прийняття на роботу до так званих судових органів окупаційної адміністрації.

Того ж дня у приміщенні Старобільського районного суду Кудрявцев нібито узяв активну участь у зборах суддів та співробітників суду, де висловив свою позицію щодо доцільності співпраці з окупаційною адміністрацією РФ та публічно закликав переходити на бік ворога в умовах воєнного стану, надавши РФ та її представникам допомогу в підривній діяльності проти України.

Вважається, що аналогічно діяв Іван Нещерет, який був керівником апарату цього суду.

Відповідно до показань свідків та повідомлень оперативного підрозділу Департаменту захисту національної державності СБУ, підозрювані по теперішній час перебувають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України.

На адресу Старобільського районного суду Луганської області та Державної судової адміністрації України скеровувались повістки судді та керівнику апарату. Їх викликали до слідчого для участі у допиті. Також повістки публікувалися у газеті «Урядовий кур’єр» і на сайті Офісу Генерального прокурора. Однак Кудрявцев і Нещерет до правоохоронців так і не з’явилися.

Будь-яких відомостей, що підозрювані перебувають у полоні в представників так званих «ЛНР», «ДНР» чи представників окупаційної адміністрації РФ у слідчих немає.

У кінці квітня обидва чиновники були оголошені у розшук.

Підозри обґрунтовувалися протоколами допиту двох свідків і відповідями підрозділів СБУ що виконання доручення.

У кінці травня суд дозволив заочно розслідувати державну зраду Кудрявцева і Нещерета. Попередньо відомо, що справи слухатимуть трійками суддів і обвинувачених представлятиме один і той же адвокат — Мирослава Савчук. Справу колишнього керівника апарату Старобільського суду Нещерета призначили до розгляду на 5 вересня.

Суддя Кудрявцев відомий тим, що входив до колегії суддів, яка розглядала справу про держзраду колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого називали «батьком ЛНР».

Станом на початок 2022 року вироку щодо Єфремова так і не було ухвалено.

Сам суддя Кудрявцев раніше скаржився на втручання у правосуддя у зв’язку зі справою Єфремова.

20 січня 2019 року близько 7 ранку в будинку, де проживає суддя, виникла пожежа, внаслідок якої вигоріла третина даху. Паралельно в місцевих ЗМІ з’являлися критичні публікації щодо суддів у справі Єфремова. Також у цей же час Кудрявцев брав участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду.