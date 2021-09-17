Судитимуть 33-річного харків’янина, який влаштував стрілянину, поранивши трьох чоловіків

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство трьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що у пізній час 25.06.2021 у 33-річного чоловіка, який разом зі своєю дівчиною перебував біля одного з кіосків по вул. Шевченка, виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин з раніше незнайомими трьома чоловіками.



Під час конфлікту 33-річний харків’янин почав погрожувати чоловікам застосувати до них фізичну силу. Після чого дівчина пішла, а чоловік поїхав до себе додому та взяв револьвер, заряджений 9 патронами.

Повернувшись на місце конфлікту, зловмисник здійснив декілька пострілів в бік чоловіків. Проте потерпілі почали здійснювати активний опір та повалили чоловіка на землю.

Одному з чоловіків спричинено поранення грудної клітини, живота із ушкодженням печінки та кишківника, які ускладнилися внутрішньо-черевною кровотечею, що належить до категорії тяжких тілесних ушкоджень. Іншим двом потерпілим заподіяно легкі тілесні ушкодження.

16 вересня 2021 року окружною прокуратурою направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство трьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури