Судитимуть 35-річну жінку, яка шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою по вул. Радистів у селищі Биківня Деснянського району столиці

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації шахрайського задуму підозрювана у серпні 2018 року надала державному реєстратору підроблене рішення Київміськради для реєстрації права власності на вказану земельну ділянку.

Зареєструвавши право власності на землю за собою, підозрювана звернулася до приватного нотаріуса з метою погодження договору дарування земельної ділянки третій особі.

Таким чином жінка незаконно заволоділа земельною ділянкою по вул. Радистів вартістю понад 1,8 млн гривень, яка належить територіальній громаді міста Києва.

Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України скеровано до Деснянського районного суду для розгляду по суті.

Шахрайці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Захищаючи інтереси столичної громади, місцева прокуратура звернулась до суду з позовом про витребування земельної ділянки з незаконної власності. На спірне майно наразі накладено арешт.

Прес-служба прокуратури міста Києва