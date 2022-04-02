Судитимуть 5 членів наркоугруповання, яке налагодило вирощування та збут канабісу на Одещині

Прокурори Одеської обласної прокуратури та Малиновської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти членів організованої злочинної групи, обвинувачених у систематичному виготовлені та збуті наркотичних засобів на території Одещини (ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України).

З’ясовано, що злочинна група, під керуванням 42-річного мешканця Одещини, з початку минулого року систематично займалась збутом наркотиків.

Ділки діяли за налагодженою схемою, яка була відома всім учасникам угруповання. Так, спільники влаштували місця для вирощування коноплі на території колишнього Ширяївського району. Після виготовлення канабісу організатор групи розфасовував готовий наркотик у полімерні п’ятилітрові ємкості та по 2-3 ємкості перевозив до Одеси, де передавав їх спільникам для подальшого збуту.

Члени організованої групи розфасовували отриманий від організатора канабіс на дрібні частки, зберігали за місцем свого мешкання та роботи, та збували у подальшому.

Кошти за придбані наркотики «клієнти» перераховували на банківські картки або особисто передавали безпосередньо в руки фігурантів.

Правоохоронці провели більше 20 обшуків, зокрема, за місцями мешкання та в автомобілях спільників, у ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, кошти в національній та іноземній валюті, понад 1000 кущів коноплі та близько 300 кг висушеного та розфасованого канабісу, ваги та ZIP-пакети, що використовувались для фасування наркотиків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури