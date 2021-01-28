Судитимуть членів Білоцерківської злочинної організації, яку «кришувала» поліція

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до Васильківського міськрайонного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно членів злочинної організації, які займалися розбійними нападами та тиском на бізнес шляхом вимагання, залякування та побиття людей (ч.1 ст.255, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.3 ст.289 КК України).

За даними слідства, очолював банду відомий у Білоцерківському районі 31-річний «кримінальний авторитет». До складу вказаного угруповання, на рахунку якого 13 епізодів злочинної діяльності, окрім організатора входило ще 15 осіб, серед яких і один з керівників Білоцерківської поліції, який виконував роль пособника у вимаганнях.

Вказаний злочинний альянс складався з 5 організованих груп з стійкою ієрархічною структурою та чітким розподілом ролей.

Згідно заздалегідь розробленого плану, озброєні члени угруповання вчиняли розбійні напади, відбирали автомобілі та вимагали грошові кошти у мешканців Білоцерківського району, застосовуючи психологічний та фізичний вплив на потерпілих та членів їх сімей.

Усе отримане від злочинної діяльності зловмисники передавали своєму лідеру, в якості так званого «общаку». Він в свою чергу здійснював подальший розподіл коштів для утримання цієї організації та оплати за виконану «роботу».

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом ГУ Національної поліції у Київській області.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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