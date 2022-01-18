Судитимуть членів злочинної групи, які продавали наркотики в Київському СІЗО

Державне бюро розслідувань приділяє особливу увагу розслідуванню та запобіганню злочинів, пов’язаних із наркотрафіком у слідчих ізоляторах та місцях відбування покарань.

Так, завдяки роботі ДБР перед судом постануть члени злочинної групи, яка продавала наркотики у Київському СІЗО, та оперуповноважений сектору кримінальної поліції Харківського райуправління, який торгував метадоном. Також ДБР викрило працівника «Житомирської установи виконання покарань», який збував наркотики засудженим.

Слідчі Теруправління ДБР Києва завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно злочинної групи у складі 4 працівників державної установи «Київський слідчий ізолятор», які системно збували наркотики попередньо ув’язненим особам.

Встановлено, що 29-річний співробітник ізолятора організував канали розповсюдження наркотиків на території СІЗО та забезпечував «прикриття» діяльності групи.

Членів групи було затримано у червні 2021 року за сприяння керівництва ДУ «Київський слідчий ізолятор» під час продажу чергової партії наркотиків.

Усі члені групи обвинувачуються у зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних і психотропних речовин, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України).

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Також працівники Теруправління ДБР Хмельницького затримали працівника відділу режиму і охорони ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№8)» через продаж наркотиків ув’язненим.

За попередньою інформацією, працівник в’язниці систематично проносив наркотичні речовини в особистих речах та продавав їх ув’язненим.

13 січня 2021 року його біло затримано «на гарячому» під час продажу чергової партії «товару» в установу.

Попередня кваліфікація правопорушення: незаконне придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинене повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Слідчі Теруправління ДБР Полтави за сприяння ДВБ Нацполіції завершили розслідування стосовно оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Харківського райуправління поліції, який збував важкі наркотики. Обвинувальний акт направлено до суду.

Поліцейський, користуючись послугами так званих «закладчиків», купував метадон, після чого перепродавав речовину наркозалежним особам.

У липні 2021 року після чергового збуту двох пакунків з наркотиками поліцейського затримали «на гарячому».

Поліцейський обвинувачується у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 321 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, Житомирська та Харківська обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

ДБР