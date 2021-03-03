Судитимуть членів злочинної організації, які незаконно збували вибухівку

Зловмисники через поштові відправлення продали понад 4 тонни пороху на близько 5 мільйонів гривень. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 5 членів злочинної організації.

Викрили зловмисників оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції у липні 2020 року. Поліцейські встановили, що упродовж 2019-2020 років під виглядом легальної діяльності підприємства фігуранти організували незаконний збут вибухової речовини на території всієї України через поштові відправлення.

Створила злочинну організацію з метою особистого збагачення мешканка Шостки, 1964 року народження. Відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, зловмисники налагодили канали постачання та збуту пороху без передбаченого законом дозволу на всій території України.

Угруповання характеризувалося попередньою зорганізованістю в спільне стійке об’єднання для вчинення злочинів із чітким розподілом ролей кожного учасника.

Зловмисники розміщували в мережі Інтернет оголошення про продаж вибухових речовин – пороху – із зазначенням вартості та номерами телефонів для зв’язку. Незаконний збут вибухових речовин відбувався через поштові відправлення у будь-які регіони держави.

Розподіл грошових коштів за збут вибухових речовин між учасниками злочинної організації здійснювався як безпосередньо через організатора при особистій зустрічі, так і шляхом переказу грошей на визначені учасниками організації банківські картки.

Встановлено, що таким чином зловмисники продали понад 4 тонни пороху на суму близько 5 мільйонів гривень.

Під час документування злочинної організації на території 8 областей України поліцейські провели 46 обшуків за місцями реєстрації, проживання, підсобних приміщень, гаражів та транспортних засобів учасників злочинної організації, а також деяких покупців вибухової речовини.

У ході проведення вказаних слідчих дій виявлено та вилучено устаткування, зброю та документи, а також з незаконного обігу вилучено близько пів тонни пороху.

П’ятьом членам злочинної організації інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування щодо організаторки угруповання триває.

Нагадаємо, у липні 2020 року до проведення процесуальних дій з викриття цієї злочинної організації було залучено понад 500 правоохоронців.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління