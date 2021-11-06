Судитимуть чоловіка, який намагався підпалити приміщення Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду Верховного Суду

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень державних органів у м. Києві.

Так, 26 серпня 2021 року близько 15:00 на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській у Печерському районі столиці, а також підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду Верховного Суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика.

Зловмисник був затриманий по «гарячих» слідах. Ним виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував вказані злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері до приміщення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та вхід до Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Мотивом вказаних злочинів слугувало його невдоволення діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

За наслідками проведеного досудового розслідування чоловікові пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Його діями спричинено збитків на суму майже 100 тисяч гривень. З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура